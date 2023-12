O que fazer em Copenhagen – 10 atrações incríveis e dicas

Figura onipresente nos rankings de países mais felizes do mundo, a Dinamarca atrai muitos brasileiros que procuram o que fazer em Copenhagen, a capital do país, e também em seus arredores.

Tive a oportunidade de passar alguns dias por lá e comprovar tudo o que se imagina: a Dinamarca é linda, limpa, organizada e uma delícia para fazer turismo.

Fui no outono, quando já estava frio, mas bastante suportável – imagino que o verão seja ainda melhor. No inverno, neva adoidado, mas isso só aumenta o charme do destino, que pode ser incluído em um tour combinado com países próximos, como a Alemanha ou a Holanda.

Neste post, vou detalhar o que fazer em Copenhagen. Vale a pena ficar de olho nas dicas de como se transportar por lá e também nos passeios sugeridos, pois assim você ganha tempo e poupa preciosas coroas dinamarquesas, uma vez que as coisas por lá são, de fato, carinhas.

O que fazer em Copenhagen

Paulo Basso Jr. Tivoli Garden, parque temático em Copenhagen

O que não faltam são atrações de Copenhagen, muitas delas retratadas na série Borgen, da Netflix. Se estiver indo para a Dinamarca, inclusive, vale a pena assistir para entender um pouquinho mais o país.

Dois dias na capital Copenhagen são suficientes para ver locais belíssimos, como o Palácio de Christiansborg, o colorido porto Nyhavn, diversos prédios modernos, o Castelo Rosenborg, o parque de diversões Tivoli Gardens e até mesmo uma singela estátua da Pequena Sereia.

Vale a pena separar ao menos mais um dia, porém, para visitar grandes pontos turísticos nos arredores. Entre eles destacam-se o Castelo de Frederiksborg, cercado por um lindo jardim, um museu dedicados aos vikings e Kronborg, a Catedral de Hamlet.

Mais abaixo vou dar todos os detalhes, mas listo aqui as atrações de Copenhagen e arredores que não podem ficar de fora do seu roteiro na Dinamarca:

Ruas de pedestres no Centro Passeio de barco Nyhavn Tivoli Gardens Rosenborg Christiania Castelo de Frederiksborg Humlebaek Roskilde Viking Ship Museum Kronborg, a Catedral de Hamlet

E aí, pronto para desbravar os pontos turísticos de Copenhagen?

Onde fica Copenhagen

Copenhagen fica ao oeste da Dinamarca, que por sua vez está no sul da Escandinávia. Uma ponte liga a cidade a Malmo, na Suécia, o que permite esticar a visita numa boa até o país vizinho. Há, inclusive, tours para lá, como este oferecido pela Civitatis.

Como chegar a Copenhagen

Não há voos diretos entre o Brasil e Copenhagen. O jeito mais fácil de chegar lá é seguir para algum outro país europeu, como Espanha, Inglaterra, França, Alemanha ou Holanda, e então voar para a capital da Dinamarca em conexão aérea ou mesmo de trem.

Para consultar passagens de avião, eu sempre gosto de espiar o metabuscador da Vai de Promo. Além de ele listar o valor de diversas companhias de uma só vez, permite pagar em até 10x sem juros e entrega o localizador na hora que a compra é aprovada, com data marcada, tudo certinho. Sempre encontro bons preços por lá.

Transporte em Copenhagen

Paulo Basso Jr. Uma das melhores maneiras de conhecer Copenhagen é caminhando

Uma vez na Dinamarca, considere alugar um carro caso queira explorar os arredores de Copenhagen, e aqui fica um aviso importante: aplicativos de motoristas, como Uber, são proibidos no país escandinavo.

Para se deslocar pela capital da Dinamarca, por sua vez, prepare-se para caminhar bastante e também usar as linhas de ônibus e metrô, que levam aos principais pontos turísticos da região.

Seguro viagem Dinamarca

Ao viajar para Copenhagen e outros destinos da Europa, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem Dinamarca

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas os serviços que eu mais gosto são o da America Chip e o chip de viagem da Seguros Promo. Primeiro porque ambos funcionam bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais (eSim), o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços e contratar seu pacote antes de viajar.

10 atrações em Copenhagen

Chegou a hora de planejar o que fazer em Copenhagen. Confira as principais atrações da cidade e também dos arredores.

1 – Ruas de pedestres no Centro

Paulo Basso Jr. Rua de pedestres no centro de Copenhagen

Na hora de listar o que fazer em Copenhagen, a dica é começar o passeio das ruas de pedestres Købmagergade e Ostergade. Amplas, ambas concentram vitrines de grifes como Hermès, Gucci, Louis Vuitton, Gucci e Armani, que dividem espaço com papelarias descoladas, lojas de bebidas e cafés sofisticados.

Dali, siga caminhando até a Stroget, uma das primeiras ruas de pedestres do planeta, criada em 1962. O lugar é emblemático porque não foi projetado em cima de uma via medieval sem importância, mas sim em uma das avenidas comerciais mais importantes da cidade.

Chamado de loucos por muitos, acusado de impedir o progresso e dificultar o trânsito, o urbanista Jan Gehl, responsável pelo projeto, tinha a visão de que a administração pública devia ter como foco as pessoas, e não os carros.

O resultado é que o comércio local apresentou números cada vez mais crescentes e a Stroget, para a alegria dos cidadãos de Copenhagen, se transformou em um símbolo de planejamento urbano do mundo moderno.

2 – Passeio de barco

Paulo Basso Jr. Prédios modernos podem ser vistos no passeio de barco

Basta caminhar ou pedalar (há bikes para alugar em todas as esquinas) pelo centro da capital da Dinamarca para se deparar com pontes, torres enfeitadas, parques, teatros e palácios.

Mas a melhor maneira de curtir esse visual é a partir dos passeios de barco realizados diariamente nos canais que cortam a cidade. O melhor de tudo é que dá para reservar com antecedência pela internet.

A experiência é a mais popular em Copenhagen e permite observar, em detalhes, alguns dos principais cartões-postais locais, desde os mais modernos, como o Black Diamond, um prédio futurista que abriga a biblioteca real, e a Opera House, que tem uma das melhores acústicas do mundo, até os mais antigos, a exemplo da Bolsa de Valores, um dos prédios mais velhos de Copenhagen, e do Palácio de Christiansborg, onde funciona o parlamento.

Nada arranca mais “ooohs” dos visitantes durante o passeio de barco em Copenhagen, porém, do que o monumento da Pequena Sereia, erguido em um dos canais da cidade em homenagem a Hans Christian Andersen (autor de várias fábulas de sucesso, ele ganhou até um pequeno museu em 2021 em sua cidade natal, Odense).

Pequena como o nome sugere, mas bonitinha que só vendo, a estátua foi erguida em 1913.

3 – Nyhavn

Paulo Basso Jr. Prédios coloridos no Nyhavn

Os flashes que despontam sobre a Pequena Sereia só encontram concorrência à altura quando o barco aporta no descolado Nyhavn, onde uma série de predinhos coloridos abrigam pubs, restaurantes e lojinhas que vivem lotadas, especialmente aos fins de semana. Símbolo máximo de Copenhagen (cuja palavra significa Porto de Compras), o point passou por diversas fases históricas.

De centro de escoamento de mercadorias e bairro aristocrático no século 17, enfrentou um período de decadência no século 19, quando se transformou em reduto de prostituição frequentado por marinheiros – curiosamente foi nessa fase que Hans Christian Andersen morou por lá e escreveu seus contos mais famosos –, antes de ser revitalizado na segunda metade do século 20.

Quem passa por lá hoje se depara com uma série de barcos aportados (inclusive algumas casas-barcos), que enfeitam o cenário cheio de cores, totalmente revitalizado, e deixam o clima do pedaço ainda mais romântico e lúdico.

4 – Tivoli Gardens

Paulo Basso Jr. Fachada do Nimb, hotel que fica no Tivoli Gardens

O Tivoli Gardens, é um ponto turístico imperdível em Copenhagen. Inspirado na cultura oriental e também nas obras de Hans Christian Andersen – que, por sua vez, teriam motivado Walt Disney a erguer a Disneyland –, esse parque temático, fundado em 1843, é uma joia que merece ser visitada sem pressa.

Quem quiser se divertir pode encarar ali uma centenária montanha-russa de madeira e outras atrações radicais, mas a maioria das pessoas acessa o complexo para fazer piqueniques nos jardins floridos, caminhar às margens de lagos cênicos e avistar réplicas de pagodes chineses, palácios mouros e outras maravilhas.

Também dá para visitar o Tivoli ao anoitecer, quando ele é iluminado e fica ainda mais bonito. Entre abril e dezembro, período em que funciona regularmente, as portas só se fecham às 23 horas.

Mas melhor do que visitar o parque apenas por uma noite é se hospedar no Nimb, o hotel-butique que fica dentro do complexo e abriga 17 acomodações luxuosíssimas, além de um ótimo restaurante e da melhor adega de vinhos da Dinamarca.

5 – Rosenborg

Paulo Basso Jr. Rosenborg

O Nimb foi erguido em uma espécie de palácio de mentirinha, mas quem quiser ver um castelo de verdade pode ir à região de Copenhagen em que se situa o Rosenborg. Ali é possível fazer, inclusive, tours guiados.

Construído em 1606 para ser a residência da família real, esse castelo é pequeno, mas extremamente charmoso. De estilo renascentista nórdico, traz os inconfundíveis tijolos à vista que marcam as principais fortalezas dinamarquesas.

Dentro do Rosenborg, chamam a atenção a capela e alguns aposentos que, hoje, funcionam como um museu histórico.

Mas o melhor mesmo é passear pelos belíssimos jardins que cercam a edificação e ver como o local é bem aproveitado atualmente pela população, que vai até lá aos fins de tarde para fazer piqueniques ou apenas relaxar em família, pintar quadros ou ler um livro cercado de muito verde.

6 – Christiania

Paulo Basso Jr. A “cidade livre” de Christiania

De modo geral, pode-se dizer que a Dinamarca está a anos-luz do resto do planeta. “Fomos um dos primeiros países a reconhecer a união cível de homossexuais, a fazer filmes pornográficos e até a ter uma zona onde o uso de drogas leves é liberado e aceito sem grandes choques”, afirma Henrik Thierlen, que atuou por muitos anos no bureau de turismo de Copenhagen.

Sobre a parte das drogas, Thierlen refere-se à Christiania, “cidade livre” localizada no meio da capital da Dinamarca e que vive numa boa na maior vibe hippie. Dá para visitar o local, mas eles não gostam de fotos. Inclusive, é possível fazer um tour gratuito guiado por lá, que pode ser reservado com antecedência aqui.

O que se encontra por lá é uma série de barracões coloridos e muitas bancas que vendem drogas leves de forma legalizada, sobretudo na Pusher Street.

O local, anteriormente usado por militares, foi invadido por jovens idealistas no início dos anos 1970 e conseguiu, com muitos conflitos, crescer de forma “independente” de Copenhagen – embora pague taxas e tenha o fornecimento de serviços básicos, como água e luz, oferecido pela capital da Dinamarca.

Hoje, a comunidade, onde vivem cerca de mil pessoas, conta com algumas regras, como a não tolerância a drogas pesadas, violência, armas, carros, roubos e fogos de artifício. Lá dentro, há alguns bares, cafés de comidas vegetarianas e lojas que vendem camisetas artesanais, entre outros produtos.

Curiosamente, ao entrar e sair de Christiania, você é avisado que está ingressando ou deixando a União Europeia. As drogas vendidas por lá podem ser consumidas lá dentro, mas não fora das dependências do local. Alguns policiais toleram que se saia de lá, por exemplo, com cigarros de maconha guardados, mas

7 – Castelo de Frederiksborg

Paulo Basso Jr. Castelo de Frederiksborg, nos arredores de Copenhagen

Quando planejar o roteiro em Copenhagen, separe ao menos um dia para fazer passeios pelos arredores da capital dinamarquesa. Um dos tours mais famosos é o que segue para a região norte de Zealand, uma das 400 ilhas que formam a Dinamarca e a mesma que abriga a capital.

É nesta região, mais especificamente em Hillerod, que fica o Castelo de Frederiksborg, construído entre o final do século 16 e o início do 17. Transformado em museu histórico, o maior palácio da Escandinávia convida o visitante a conhecer os cômodos da realeza, incluindo um deslumbrante salão de festas.

É do lado de fora, porém, que o Frederiksborg mostra-se mais encantador. Fontes, jardins e lagos tomam conta da paisagem que o envolve e dá vida a uma das fotos mais bonitas da viagem.

8 – Humlebaek

Paulo Basso Jr. Museu de Arte Moderna Louisiana

Para quem está com um carro alugado, vale a pena esticar o passeio até Humlebaek, onde está o Museu de Arte Moderna Louisiana, palco de exposições itinerantes que apresentam obras de Andy Warhol a Yoko Ono.

Na parte externa desse complexo, há um café delicioso, de onde é possível avistar um gramadão que se prolonga até o mar, cortado por deques e margeado por jardins floridos e árvores que formam sombras onde dá para sentar e relaxar.

Caso termine a visita antes do almoço, siga para o restaurante Sletten, lá pertinho. A casa fica em um espaço envidraçado à beira-mar e serve peixes e frutos do mar de dar água na boca.

9 – Roskilde Viking Ship Museum

Paulo Basso Jr. Roskilde Viking Ship Museum

Outro tour que pode ser encaixado nos arredores de Copenhagen é o que segue para Roskilde, a pouco mais de meia hora de carro da capital. É lá que fica o Roskilde Viking Ship Museum, local onde se pode conhecer um pouco mais da cultura viking.

O complexo, situado à beira de um fiorde dinamarquês, concentra galpões onde é possível conferir as ferramentas usadas pelos conquistadores escandinavos para construir barcos, por exemplo.

Há até uma réplica de embarcação viking por lá, na qual é possível fazer passeios agendados. No centro de exposições, desponta uma loja que vende livros, suvenires e itens históricos.

O passeio vendido pela Civitatis parte de Copenhagen, dura três horas e inclui a presença de guias que falam inglês ou espanhol. Fora isso, ele inclui uma parada em Kronborg, a Catedral de Hamlet.

10 – Kronborg, a Catedral de Hamlet

Paulo Basso Jr. Catedral Roskilde

Os tours que parte de Copenhagen para Roskilde costumam incluir uma parada na Catedral Roskilde, a mais importante da Dinamarca. De estilo gótico, a igreja guarda o mausoléu dos maiores monarcas do país, entre eles o rei Cristiano IV, sobre o qual você ouvirá falar muito durante a viagem. Afinal, ele foi um dos líderes mais megalomaníacos da história dinamarquesa.

Curiosamente, não encontrei por lá nada referente a Hamlet, o príncipe nórdico que protagoniza a mundialmente celebrada peça homônima de William Shakespeare. A guia me revelou que não existem registros históricos sobre a existência do personagem.

Mas o fato é que os dinamarqueses não estão nem aí se Hamlet foi um príncipe de verdade ou não. Muito menos quem aproveita bem Copenhagen e volta para casa com a certeza de que conheceu um dos lugares mais especiais do mundo.

Onde comer em Copenhagen

Paulo Basso Jr. Royal Smushi Cafe, no Centro de Copenhagen

Os frutos do mar são grandes estrelas na renomada gastronomia dinamarquesa, bem como frutas vermelhas e outras delícias. Confira minhas dicas de restaurantes em Copenhagen:

Neste restaurante no Centro de Copenhagen você prova pratos a base de lagostim, salmão, algas, bagas silvestres e almíscar de boi, entre outras maravilhas, mesclados com produtos orgânicos. Isso sem falar no smushi, combinação do tradicional sanduíche aberto nórdico com sushis, servido como se fossem tapas espanholas.

Este restaurante italiano não custa o olho da cara e faz com que você coma muito bem na capital dinamarquesa. Destaque para as entradinhas e massas.

Ele já foi eleito o melhor restaurante do mundo, fechou e voltou em alto nível. A casa trabalha com menus que variam de acordo com a época do ano e, sim, custa caro. Para comer lá, é preciso fazer reserva com muita antecedência.

Na hora da sobremesa, dê um pulo na Summerbird, a chocolateria mais famosa de Copenhagen. Compre as amêndoas vermelhas. Acredite, você não irá se arrepender.

Onde ficar em Copenhagen

O Centro de Copenhagen, também chamado de Indre By, é o melhor lugar para se hospedar, uma vez que, de lá, você tem fácil acesso às principais atrações da cidade. Quem busca ares mais tranquilos, porém, tem ainda como opção o bairro moderninho de Vesterbro e o boêmio Nørrebro, repleto de bares.

Nesta linha, também dá para ficar em Christianshavn, onde fica a alternativa região de Christiania.

Confira algumas boas opções de hotéis em Copenhagen, na Dinamarca:

Reprodução Hotel Skt. Annae

Hotel-butique situado no coração de Copenhagen. Tem estilo charmoso e decoração elegante. Os quartos são limpos e confortáveis, com destaque para a boa ducha do banheiro.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Nimb

Dentro do Tivoli Gardens, este hotel-butique projetado em uma réplica de palácio mouro tem apenas 17 quartos e abriga a adega mais completa da Escandinávia.

Veja aqui preços e avaliações

—

Reprodução AC Hotel by Marriott Bella Sky Copenhagen

Este hotel-conceito fica afastado do centro de Copenhagen, mas é ligado à cidade por metrô, em um trajeto que não dura mais de 10 minutos. Conta com quartos descolados e um agradável restaurante no 23º andar, no qual é possível até arriscar algumas notas em um piano da década de 1950 enquanto se observa a vista panorâmica.

Veja aqui preços e avaliações

—

Para quem procura boa relação custo-benefício na hora de se hospedar em Copenhagen, vale a pena consultar as seguintes opções:

WIDE Hotel – Localizado no Centro, tem quartos com piso de madeira e ambientes bem confortáveis.

– Localizado no Centro, tem quartos com piso de madeira e ambientes bem confortáveis. Grand Joanne – Um ótimo achado no bairro de Vesterbro. Os quartos são bem aconchegantes.

– Um ótimo achado no bairro de Vesterbro. Os quartos são bem aconchegantes. Best Western Hotel Hebron – Para quem gosta de quartos amplos, este hotel de rede é uma ótima pedida. Fica em Vesterbro.

Já se a ideia é algo mais luxuoso, considere os seguintes hotéis:

Copenhagen Admiral Hotel – Cinco estrelas de alto nível situado perto do Palácio Real de Amalienborg e em frente à Ópera de Copenhagen.

– Cinco estrelas de alto nível situado perto do Palácio Real de Amalienborg e em frente à Ópera de Copenhagen. Hypernym Hotel & Suites – Elegante, conta com quartos amplos e bem equipados. O melhor de tudo é que fica pertinho do Tivoli Gardens.

O que você precisa saber antes de ir a Copenhagen

Paulo Basso Jr. Edifícios coloridos em Nyhavn, região portuária de Copenhagen

Quando planejo minhas viagens para destinos como Copenhagen, na Dinamarca, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, metabuscador que vasculha as principais seguradoras de viagem do Brasil em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão.

Onde consultar: Seguros Promo

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo.

Onde pedir: America Chip

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência.

Onde reservar: Mobility

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como GetYourGuide e Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: GetYourGuide e Civitatis

LEIA TAMBÉM: