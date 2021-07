Comitê de Emergência da OMS vê risco de novas variantes mais perigosas da covid

15/07/2021 | 11:28



Um Comitê de Emergência convocado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para analisar o quadro na pandemia da covid-19 advertiu para o risco de que novas variantes do vírus possam surgir e se disseminar. Durante reunião na quarta-feira, 14, os especialistas ressaltaram que a pandemia "não está nem perto de terminada", informa a OMS em comunicado nesta quinta-feira, 15.

"A pandemia continua a evoluir, com quatro variantes de preocupação dominando a epidemiologia global", dizem os especialistas. "O Comitê reconheceu a forte probabilidade para a emergência e a disseminação global de variantes de preocupação novas e potencialmente mais perigosas, que possam se ainda mais desafiadoras para controlar."

No encontro, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiterou seu pedido por um impulso global na vacinação e pela implementação do "uso racional" de medidas de saúde pública e sociais para conter a transmissão do vírus.

O Comitê de Emergência ainda enfatizou a importância de uma resposta internacional coordenada ao problema. A nota diz também que uma nova reunião desse comitê ocorrerá "dentro de três meses ou mais cedo".