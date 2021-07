Produção industrial dos EUA sobe 0,4% em junho ante maio

15/07/2021 | 10:40



A produção industrial dos Estados Unidos cresceu 0,4% em junho ante maio, informou nesta quinta-feira, 15, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O resultado ficou abaixo do esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam crescimento de 0,6%. A produção industrial de maio foi revisada para baixo ante ao mês anterior, de uma alta de 0,8% para um avanço de 0,7%, afirmou o Fed. A taxa de utilização da capacidade instalada, por sua vez, teve crescimento, de 75,1% em maio (dado revisado, de 75,2% antes calculado) para 75,4% em junho. De acordo com o Fed, a taxa é 4,2 pontos porcentuais abaixo de sua média de longo prazo, entre 1972 e 2020. O dado também ficou abaixo dos 75,7% previstos pelos analistas.