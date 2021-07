Esposa de Malvino Salvador, Kyra Gracie revela trauma do filho caçula após internação: Fica apavorado

15/07/2021 | 10:11



A esposa de Malvino Salvador, Kyra Gracie fez um desabafo sobre como está o filho caçula do casal, Rayan, de seis meses de vida, após a internação por causa de uma bronquiolite.

No Instagram Stories, a lutadora explicou que Rayan está traumatizado e não pode ver pessoas vestidas de branco, uma vez que associa aos médicos e enfermeiros do hospital.

Efeitos pós CTI: Meu filho não quer ver ninguém de branco, fica apavorado. Está acordando muito durante a madrugada, disse.

E ainda completou: Mamãe está sempre aqui pra você, mostrando uma foto em que aparece amamentando o pequeno.

Recentemente, Kyra também mostrou como foi o reencontro do garotinho com as irmãs, Ayra, de seis anos de idade, e Kyara, de quatro anos.