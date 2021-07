Zilu Camargo defende os filhos em meio à troca de farpas com Zezé Di Camargo: Respeitem

15/07/2021 | 10:11



Parece que mesmo em meio a troca de alfinetadas com Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Zilu Camargo decidiu tirar um tempinho para defender os filhos. Na manhã desta quinta-feira, dia 15, a mãe de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo decidiu publicar uma foto ao lado dos três filhos, e na legenda deu a entender que os três estariam sendo desrespeitados de alguma forma.

No clique em preto e branco, Zilu aparece abraçada com o trio. Já na legenda, ela destacou que seus filhos são sua maior realização e ainda pontuou que eles nunca fizeram diferença entre ela e o ex-marido:

O sangue nos torna parentes, mas a união, a lealdade, o amor e o respeito nos tornam uma família! E assim os criei, eduquei e construí nossos laços... Sempre selados com muito amor e união! Não há Zilu sem eles... E nem eles sem mim! Quer adoçar minha boca? Trate bem os meus filhos... Que sempre respeitaram a mim e ao pai, e nunca fizeram distinção ou diferença entre nós... Porque pai e mãe sempre será sagrado! Sou uma mulher grandemente realizada, graças a Deus, mas minha melhor realização foi ter gerado meus filhos!

A influenciadora ainda afirmou que estaria incomodada por ver seus filhos sendo injustiçados e desrespeitados, destacando que eles nunca tomaram partido em sua briga judicial com Zezé Di Camargo. Além disso, ela destaca que os três mantém uma boa convivência tanto com ela quanto com o pai:

Não existe nada que me deixe mais triste do que ver injustiças, e por isso, quero pedir a todos que gostam de mim: respeitem os meus filhos! Eles não fizeram parte do meu processo de separação... Nunca tomaram partido... E prezam sempre pela boa convivência comigo e com o pai! E isso pra mim é o que importa! Amor de mãe e de pai é único! E juntos, ainda que distantes fisicamente, sempre seremos uma família selada no amor! Amo vocês incondicionalmente Wanessa, Camilla e Igor... Continuem sempre no caminho do amor!