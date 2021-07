Após primeiro beijo de homem trans e mulher cis na TV aberta, Juliana Alves comemora: Cena emblemática

15/07/2021 | 10:10



A noite do dia 14 de julho foi histórica na televisão brasileira. Isso porque rolou pela primeira vez na TV brasileira um beijo de homem trans e mulher cis. Na novela Salve-se Quem Puder, o personagem Catatau, vivido por Bernardo de Assis, e Renatinha, papel de Juliana Alves, se beijaram e, como não poderia deixar de ser, se tornaram um dos assuntos mais comentados na web!

Por conta da cena que entrou para a história, Juliana foi para as redes sociais para comemorar o fato, compartilhando as imagens da cena e escrevendo na legenda:

Qual a força do beijo? Grande símbolo do amor, o beijo pode representar muito mais que um gesto de carinho. Um beijo pode ser transformação e também luta. Me sinto muito honrada em fazer parte dessa cena emblemática na história da teledramaturgia: o primeiro beijo entre um homem trans e uma mulher cis em uma novela brasileira. O primeiro beijo trans interracial na nossa televisão aberta. É gratificante para mim, enquanto atriz, poder usar o meu trabalho para trazer representatividade e ajudar a normalizar o amor em todas as suas formas. Por que esse beijo é tão simbólico? Em um país que aumentou a violência contra mulheres negras e no país que mais mata pessoas LGBTQI+ no mundo, essa cena simboliza o reconhecimento do nosso direito de ter uma vida digna e de ser feliz. Reverencio @glamourgarcia (atriz do primeiro beijo trans-cis na televisão brasileira), Rogéria (primeira pessoa trans na TV do país) e, principalmente, meu companheiro de cena @bedeassis , que emprestou todo seu talento ao Catatau para tornar possível esse trabalho incrível! Obrigada @danielortizautor. A igualdade e o respeito devem ser uma luta de todes! Vamos juntes!

Bernardo também falou sobre a boa repercussão do beijo e fez uma live para conversar sobre a quebra de tabu.

- Foi incrível. Estou muito feliz. Não foi só um beijo romântico na trama, foi um ato de resistência. Estou em êxtase. É daqui pra frente e só mais um passo. A gente sabe que o homem trans é muito invisibilizado e esse beijo vai mudar a história. A minha e a de outros atores trans. Eu espero que outros atores trans, homens e mulheres, também tenham daqui por diante mais chances de mostrar o seu trabalho, a sua arte.