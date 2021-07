Hospital atualiza previsão de boletim de Bolsonaro para 'as próximas horas'

15/07/2021 | 09:27



O Hospital Vila Nova Star, onde Jair Bolsonaro está internado na zona Sul da capital paulista, atualizou previsão de novo boletim médico sobre o estado de saúde do presidente para "as próximas horas" desta quinta-feira (15). A previsão anterior era de que o boletim fosse divulgado às 9h. Bolsonaro chegou de avião a São Paulo ontem à noite e foi transferido de ambulância ao hospital após sentir dores no abdômen, em Brasília.

De acordo com nota divulgada ontem pela a equipe médica, o presidente deve permanecer em intenso "tratamento clínico conservador", e a necessidade de cirurgia foi inicialmente descartada. O comunicado informou que o presidente realizou "avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem".

Segundo o diagnóstico médico, o presidente sofreu uma obstrução intestinal e deve seguir em observação. O quadro de saúde de Bolsonaro é avaliado pelo médico Antônio Luiz Macedo, responsável por operar o presidente no fim de 2018 quando Bolsonaro foi alvo de uma facada, durante sua campanha eleitoral.

Ao longo da noite, um grupo de apoiadores se reuniu na porta do hospital para uma oração ao presidente. Por volta das 9h desta quinta-feira, apenas membros da imprensa se reuniam na porta do hospital.