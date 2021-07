Guitarrista da banda Cinderella é encontrado morto aos 58 anos de idade

15/07/2021 | 09:10



Jeff LaBar, guitarrista da banda de hard rock Cinderella - uma das mais conhecidas do gênero nos anos 1980 - foi encontrado morto em seu apartamento no dia 14 de julho, segundo o TMZ. Ele tinha apenas 58 anos de idade.

De acordo com o veículo, Jeff estava há alguns dias sem dar notícias aos amigos e familiares, além de estar afastado das redes sociais desde o dia 3 de julho; desse modo, sua ex-esposa teria ido até a casa do músico para verificar como ele estava, encontrando-o já sem vida. A causa da morte, no entanto, não foi revelada.

A banda Cinderella ficou conhecida principalmente pelo estilo de cabelos compridos adotado por seus integrantes e pelas faixas Nobody?s Fool e Don Don't Know What You Got (Till It?s Gone), um dos maiores sucessos do grupo na Billboard. Além disso, Jeff também participou de um grupo menor, o Naked Beggars, estava lançando sua carreira solo com o álbum One For The Road, e compartilhava frequentemente nas redes sociais algumas experiências como chef de cozinha.

Entre as diversas homenagens que recebeu, destacam-se a de seu filho Sebastian LaBar, que é guitarrista da banda Tantric, e de Slash, conhecido por integrar o grupo Guns N' Roses.