Morre, aos 90 anos idade, Vô Nelson, o influenciador vovô do TikTok

15/07/2021 | 09:10



Vô Nelson, o influenciador digital do TikTok que ficou conhecido pelo perfil Vovôs TikTokers, morreu aos 90 anos de idade. A informação foi confirmada pelo perfil oficial no Instagram do criador de conteúdo nesta quinta-feira, dia 15.

Chegou o momento o qual não queríamos que chegasse nunca, o momento de dizer o adeus a alguém que sempre conhecemos cheio de vida e energia. É com muita tristeza que comunicamos o adeus ao sorriso mais charmoso, a voz mais doce cantarolante e a postura mais elegante. Uma nova estrela, radiante, com um brilho sem igual o céu ganhou. Não vamos encarar a morte como um ponto final, porque quem é amado de verdade jamais morre e você foi, é e sempre será amado por todos nós, como marido, pai, avô, bisavô, como o nosso personagem favorito: "Vovô TikTok". É assim que lembraremos de você, sorrindo, feliz e sempre cantarolando!, diz o comunicado, acompanhado de um vídeo de Vô Nelson.

Ele havia sido internado no dia 8 de julho após fraturar o fêmur após uma queda no banheiro. Em decorrência dos medicamentos, o quadro se agravou e ele desenvolveu uma complicação no rim e, posteriormente, uma redução dos batimentos cardíacos.

A conta dos Vovôs TikTokers nas redes sociais ficou famosa após Nelson Miolaro e a companheira Nair Donadelli, também de 90 anos de idade, criarem conteúdos divertidos em casal, seguindo as tendências do aplicativo. No TikTok, mais de sete milhões de seguidores os acompanhavam diariamente, enquanto no Instagram, o casal possui mais de dois milhões de seguidores.