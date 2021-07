Greve dos ferroviários da CPTM paralisa linha que atende estações do Grande ABC

Da Redação

Diário do Grande ABC



15/07/2021 | 08:13



Atualizada às 09h30

Por conta da greve dos ferroviários, os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) pararam de circular à meia-noite desta quinta-feira (15). A decisão se deu após audiência de conciliação no TRT (Tribunal Regional do Trabalho), que terminou sem acordo. Nesta manhã, a paralisação total dos trens afeta as linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda e 10-Turquesa, que atende toda demanda do Grande ABC. O reflexo disso causou aglomeração em diversas estações, uma delas foi na estação de trem de Santo André. Inclusive, por volta das 8h25, a Polícia Militar colocou um cordão de isolamento em toda estação para evitar que as pessoas ficassem próximas ao local.

A greve começou depois que o TRT propôs que a CPTM repusesse o salário em 6,22%, mas a empresa não aceitou. "A categoria está cansada de tanto desrespeito e resolveu parar o serviço a partir da meia-noite dessa quinta”, esclareceu em nota o presidente interino do Sindicato da Sorocabana, José Claudinei Messias.

Na estação de Santo André, o corretor de imóveis, Edson Alves, 62 anos, destaca que se solidariza com os profissionais que fazem a greve, mas isso prejudica os usuários que precisam diariamente do transporte. "Informação de madrugada não dá, todo mundo depende do transporte público, quando é assim, atrapalha todo mundo. Deviam ter avisado com antecedência, não meia noite. Está lotado aqui, tem que explicar melhor, não sabemos quantos dias, o porque, não sabemos nada direito. Não para de chegar gente aqui. E ainda não temos explicações. Agora é pegar o ônibus ou trolebus. Mas assim, é avisar o patrão e provavelmente iremos perder o dia de trabalho", lamenta.

Na Estação de Mauá, a situação é bem parecida. A auxiliar de limpeza, Nezia Neri, 52, comenta que, fora o trem, não existe nenhuma outra alternativa para ir trabalhar. " (O trem) é o único jeito. Quando entra em greve assim, não tem o que fazer. A gente fica perdido. Temos que esperar para ver o que acontece", declara.

O mecânico Islei Madres, 42, também foi pego de surpresa. "Agora, o jeito é ir de carro, mas tem gente que não tem essa possibilidade. Atrapalha demais. Todo mundo fica perdido e tem muita gente que não tem o que fazer, ir de trem era a única opção", completa.

Conforme informado já ontem pelo Diário, os Sindicatos da Sorocabana, de São Paulo e dos Engenheiros de São Paulo entraram com ação de Dissidio Coletivo de Greve no TRT solicitando que a empresa aceite os termos propostos no ACT 2021/2022 que foi parcialmente assinada, mas, justamente, as cláusulas econômicas não foram aceitas pela companhia que insistem em reajuste zero pelo segundo ano seguido. “O ferroviário trabalhou toda a pandemia e se dedicou, já no ano passado a empresa não reajustou o salário e agora querem isso de novo, mas tudo aumentou, como os ferroviários vão ter condições de viver sem saber se vão conseguir pagar as contas”, indaga Messias.

Em entrevista exclusiva para a Rede Globo na manhã desta quinta-feira, o presidente da CPTM Pedro Tegon Moro lamentou toda situação e ressaltou o "desrespeito com toda população". "Quase nenhum maquinista dessas quatro linhas (7, 8, 9 e 10) entrou para trabalhar hoje. A CPTM sofreu uma perda de 40% na arrecadação tarifária por conta da pandemia, mas mantemos os empregos e salários em dia", concluiu.

Ontem, a CPTM, em nota, afirmou que lamenta a decisão sobre a greve e espera que não haja adesão por parte dos trabalhadores em respeito aos cidadãos que necessitam do transporte. A Companhia reforçou que há uma decisão da Justiça do Trabalho determinando a manutenção de 80% dos trabalhadores no horário de pico e 60% nos demais horários, sob pena de R$ 100 mil diários. A empresa informou que também irá operar com um plano de contingência para atender a todos que precisam do transporte, principalmente aos que trabalham em serviços essenciais.

Até o momento, não existe previsão de retorno da operação dessas linhas. Já as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade operam normalmente nesta quinta-feira.

(com informações de Matheus Silva Moreira)