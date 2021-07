Vera Viel diz que ela, Rodrigo Faro e filhas estão curados da Covid-19

15/07/2021 | 08:10



Vera Viel revelou aos fãs e seguidores na noite da última quarta-feira, dia 15, que ela, o marido, Rodrigo Faro, e as filhas deles, se recuperaram da Covid-19.

- Oi, gente. Tudo bem? Passando aqui pra responder as mensagens que estou recebendo de muita gente querendo saber como a gente está, se a gente está bem, se a gente se recuperou. Sim, estamos ótimos, graças a Deus! Rodrigo está muito bem, eu, as meninas, disse ela em um vídeo divulgado no Stories do Instagram.

Ela ainda relembrou os momentos dias difíceis e agradeceu todo o apoio que a família recebeu nas últimas semanas:

- Foram dias difíceis, de muita luta, mas vencemos este vírus, a Covid. Espero que todas as pessoas que têm passado por isso também se recuperem. Foi fundamental as orações de todo mundo, só tenho que agradecer. Vida que segue. Rodrigo deve voltar a gravar semana que vem. A gente está muito feliz e grato a Deus. Passando só pra tranquilizar todo mundo. Graças a deus, sim estamos curados!

Rodrigo Faro, que já havia tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19, chegou a ser hospitalizado no dia 2 de julho ao descobrir que estava infectado pela doença. Ele recebeu alta após apresentar sintomas leves e pode cumprir o período de quarentena com a família em casa.

O casal é pai de Clara, de 16 anos de idade, Maria, de 13 anos de idade, e Helena, de oito anos.