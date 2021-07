Na estreia de Renato Gaúcho, Flamengo sofre muito, mas vence o Defensa y Justicia

14/07/2021 | 23:32



Na estreia de Renato Gaúcho, o Flamengo sofreu, jogou mal, foi pressionado os 90 minutos, mas venceu o Defensa y Justicia, por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Florencio Varela, Buenos Aires, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Com o resultado, o Flamengo vai jogar por um empate na próxima quarta-feira, no Maracanã, para obter a classificação para as quartas de final da principal competição sul-americana de clubes. Se repetir a atuação na Argentina, a disputa estará totalmente aberta.

O Flamengo teve a sorte ao seu lado no primeiro tempo. Apesar do mau futebol, o time da Gávea conseguiu ficar em vantagem ao final dos primeiros 45 minutos. Isso porque o setor defensivo cometeu vários erros individuais, proporcionando boas oportunidades para o time argentino.

O goleiro Diego Alves, o zagueiro Léo Pereira e o volante Thiago Maia se destacaram negativamente. Arrascaeta e Everton Ribeiro estiveram omissos, enquanto Gabriel Barbosa praticamente não tocou na bola. Mas quando a fase é boa, tudo acontece a favor.

No primeiro chute do Flamengo no gol, aos 22 minutos, Michael arriscou de fora da área, a bola bateu na zaga e encobriu o goleiro Unsain: 1 a 0. A desvantagem no placar diminuiu o entusiasmo do Defensa y Justicia, mas os comandados de Renato Gaúcho não aproveitaram.

Para desespero do técnico estreante, o Flamengo continuou errando demais na saída de bola, obrigando Diego Alves a fazer bela defesa antes do intervalo.

O segundo tempo foi marcado pela grande atuação de Diego Alves, autor de pelo menos quatro belas defesas. A pressão do Defensa y Justicia foi total, pois o meio de campo do Flamengo praticamente não pegou na bola. Aos 18 minutos, aconteceu o primeiro momento em que o time brasileiro conseguiu trocar passes no campo do adversário.

Mesmo com má atuação, o Flamengo teve oportunidades, por exemplo com Gabriel Barbosa porque os argentinos se lançaram ao ataque e deixaram espaços para os contra-ataques, pouco aproveitados pela equipe visitante.

Os minutos finais mostraram um Flamengo acuado, sendo atacado pelo Defensa y Justicia, que ainda criou mais uma oportunidade aos 44 minutos, bloqueada mais uma vez por Diego Alves.

FICHA TÉCNICA

DEFENSA Y JUSTICIA 0 X 1 FLAMENGO

DEFENSA Y JUSTICIA - Unsain; Frías, Juan Rodríguez e Cardona; Matías Rodríguez, Loaiza, Escalante, Rotondi (Merentiel) e Soto; Walter Bou (Lucas Barrios) e Contreras (Hachen). Técnico: Sebastián Beccacece.

FLAMENGO - Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Gomes, Thiago Maia (Piris da Motta), Everton Ribeiro (Pedro) e Arrascaeta (Bruno Viana); Gabriel e Michael (Vitinho). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Michael aos 22 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Eber Aquino (PAR).

CARTÕES AMARELOS - Contreras, Gustavo Henrique, Escalante e Piris da Motta.

LOCAL - Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Florencio Varela, Buenos Aires.