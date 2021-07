Olho na vacinação

Do Diário do Grande ABC



14/07/2021 | 23:59



É louvável a pressa do governador do Estado, João Doria (PSDB), e dos prefeitos em vacinar rapidamente toda a população contra o novo coronavírus. Em se tratando de inimigo mortal – que no Brasil já ceifou mais de 537 mil vidas, das quais 9.259 no Grande ABC –, trata-se de iniciativa a ser aplaudida. Ocorre, porém, que a vontade de liquidar logo a peleja não pode atropelar o planejamento, sob risco de se pôr em xeque o bom andamento do trabalho. Parece ser o que está havendo na região, onde cinco das sete cidades enfrentam atualmente graves problemas com o desenvolvimento do processo de imunização.



Um dos casos mais graves foi registrado em Mauá. Beneficiada com 12,7 mil vacinas da Janssen, aplicada em dose única, a cidade poderia avançar significativamente no programa de imunização dos seus munícipes, mas utilizou até o momento apenas 354 unidades do lote recebido ainda no mês passado. É de se perguntar por que a administração mauaense, onde apenas 40,9% da população está protegida contra a Covid-19 com ao menos a primeira dose, não zera o estoque o mais rapidamente possível, posto que a medida pode preservar vidas?



É o que tem feito, por exemplo, Rio Grande da Serra. Pior cidade do Estado na velocidade da imunização, com somente 36,9% dos moradores inoculados com pelo menos a primeira dose, a cidade instalou postos de vacinação na estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para aproveitar o fluxo dos passageiros e, assim, abandonar a lanterninha.



Dada a proteção garantida pela vacina, que reduz drasticamente os efeitos do novo coronavírus no organismo, quando não evita a contaminação, é natural que a população corra para receber o imunizante. Por ser a alta na demanda bastante previsível é que os gestores deveriam ter se precavido, antecipando-se a solucionar questões comezinhas, como o eventual congestionamento dos sistemas de agendamento, para que elas não travassem o andamento dos serviços. Faltou um pouco de atenção, mas ainda é tempo de corrigir a rota.