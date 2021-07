Negócios e pandemia

Do Diário do Grande ABC



É sabido que a pandemia do novo coronavírus causou estrago em pequenos, médios e grandes negócios por todo o mundo. Alguns empreendedores se viram em situação difícil por conta de todas as restrições, e foi neste momento que muitos fecharam as portas para nunca mais abrir.



Por outro lado, vimos que a experiência de quem se adiantou e acompanhou a tendência mundial de ocupar o mercado da internet foi extremamente positiva em meio ao caos da pandemia. Algumas empresas que já vinham investindo em negócios digitais aumentaram muito o faturamento durante a crise. Ao longo do período mais crítico de isolamento físico, também cresceu o número de pessoas em busca de aprender novas técnicas e das que tentavam correr atrás do prejuízo, correndo para a internet.



Dessa vez, estamos diante de novo desafio: a doença pode chegar a mais uma onda e avançar de forma acelerada novamente, resultando em novas medidas restritivas por parte dos governos locais. Para quem ainda não apostou na internet, ainda está em tempo. Criar estratégia de marketing digital, seu e-commerce ou começar a se posicionar na web são fundamentais. Existem muitas ferramentas para auxiliar os negócios, muitas delas são gratuitas e indispensáveis para quem está começando.



Ao longo do último ano, os acessos à internet bateram recorde no Brasil. A internet se tornou o meio mais forte de comunicação e de trabalho. O panorama de crescimento de acesso veio junto com o crescimento de uso das redes sociais; quase todo mundo que acessa internet no Brasil está presente nas redes.



Diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos e na Europa, mais de 50% da população brasileira utiliza as redes sociais, dado que as reforça como lugares privilegiados para fazer campanhas de marketing.



Nesse sentido, alguns pontos são primordiais no processo de inserção digital do seu negócio. Tanto para quem vende produtos quanto para quem oferece serviços, a grande estratégia é a diversificação. Para estar bem posicionado, é preciso estar em todos os lugares possíveis.



O seu negócio precisa estar no Google Meu Negócio, Instagram, Facebook, YouTube, Linkedin, Twitter e em todos os lugares virtuais possíveis. Logicamente, é importante avaliar qual desses locais é o melhor para se concentrar e também se tem condições de manter todos os canais bem alimentados.



Muitas pessoas não têm condições de injetar dinheiro em divulgação, mas não é preciso investir uma fortuna para se posicionar bem na internet. O necessário é uma boa estratégia.



Alexandre Simões é estrategista em marketing digital.



Obsessão

Ainda sobre o prefeito de São Bernardo e sua obsessão, e lendo este Diário (Política, dia 10), nesse árido contexto, chama atenção a busca desesperada e compulsiva pelo controle, pelo domínio sobre si mesmo e sobre o outro. Enfim, sobre a vida como um todo. Mas o que estaria na base do desejo de domínio do prefeito de São Bernardo? Podemos cravar que é a obsessão pelo poder somente?

Luizinho Fernandes

São Bernardo

Seriados

Saudades dos seriados televisivos Além da Imaginação, Papai Sabe Tudo, A Feiticeira, Jeanmne é um Gênio, que assistia no meu já distante tempo de petiz e juventude, quando estávamos sob a égide dos nefastos anos de chumbo.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Bravinho

A coluna Cena Política (Política, ontem) relata a inconformação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, ao ser superado na avaliação ao governo do Estado pelo nosso prefeito Paulo Serra, tentando, assim, desqualificar a pesquisa (dias 11 e 12). Poupe-nos, senhor Orlando Morando, e foque em dar explicações para as acusações em que você está acometido.

Robson Albuquerque da Costa

Santo André

Cuba – 1

Engraçadas as notícias do momento: protestos em Cuba, mas aqui nada é comentado. Cadê a esquerda para dizer que lá é tudo bom? Lula injetou bilhões de reais do nosso bolso nessa ditadura comunista. Cadê a esquerda para dizer que tudo lá é maravilhoso? Silêncio total, inclusive deste Diário. Nada se comenta. Bendita seja a rede social, pois nada escapa, não adiantam mais fake news. Cuba Livre! Mas livre mesmo.

Edson Roberto Peleteiro

Santo André

Cuba – 2

Os cubanos estão morrendo de fome e repressão pela polícia comunista por manifestarem-se contra a sua escravatura, imposta por regime desumano, mantendo o seu povo sem os principais itens de consumo, necessários para a sua alimentação, sem assistência médica, sem vacina contra a ‘peste chinesa’ e até falta de energia nos hospitais, provocando mortes de internados. E nada publicam a respeito? Por que os ‘comunistas caviar’ Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso não vão até a ‘ilha do terror’ para ajudar o país da sua ideologia manifestada?

Benone Augusto de Paiva

Capital

Sem rumo

Além de sem rumo, o grande pecado do presidente é falar o nome de Deus em vão! Mesmo porque, se lixa para as quase 540 mil mortes pela Covid-19. E, sem nenhuma cumplicidade com a meritocracia de seus indicados, indica André Mendonça para nossa Suprema Corte só porque é pastor e ‘terrivelmente evangélico’. Absolutamente nada contra os evangélicos! Porém, comprova a diminuta ou nula importância que dá para as nossas instituições. E também seu total desrespeito ao povo brasileiro. Cada servidor ou indicado para cargo público por um governante deve ser exclusivamente pela sua competência e dignidade para servir à Nação, e não deve ser o escolhido em razão de sua crença religiosa. Já que o que espera e clama a população é desenvolvimento econômico, social, segurança jurídica, educação de qualidade, idem na saúde, valorização da ciência, meio ambiente etc. E sobre tais quesitos este governo de Bolsonaro é zero à esquerda. Está difícil de o presidente admitir que o Brasil é País democrático e que ninguém está acima da lei e da Constituição!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)