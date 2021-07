São Caetano cobra do Estado vacinas contra a Covid

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



14/07/2021 | 19:21



A Prefeitura de São Caetano enviou hoje para o Governo do Estado de São Paulo um ofício pedindo que sejam enviadas mais doses de vacina contra a Covid-19 para a cidade. Segundo o documento, endereçado para o governador João Doria (PSDB), o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, e a responsável pelo GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) VI, Angela Mozena Morikawi, o município não terá condições de seguir o cronograma estadual que prevê que pessoas entre 35 e 36 anos sejam imunizadas a partir desta quinta-feira (15).

Segundo a administração, a quantidade de doses recebidas é o suficiente apenas para seguir imunizando quem tem a partir de 40 anos. O município também não conta, até o momento, com vacinas suficientes para a segunda dose e conclusão do esquema vacinal dos grupos etários que já tomaram a primeira dose. De acordo com a prefeitura, ao menos 5.000 pessoas entre 35 e 36 anos vivem na cidade.

O problema de São Caetano não é observado, ao menos até o momento, em outras cidades da região. Santo André segue com agendamento para quem tem entre 30 e 34 anos, assim como São Bernardo, que também está agendando para quem tem entre 35 e 39 anos. Em Diadema, podem se vacinar pessoas a partir dos 34 anos. Mauá começa nesta quinta-feira a vacinar quem tem a partir de 33 anos. Ribeirão também já está vacinando quem tem 33 anos e a partir de sexta-feira imuniza os moradores com 32 anos. Rio Grande da Serra vacina quem tem 34 anos ou mais.

Questionada, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou, por meio de nota, que o município de São Caetano vai receber 16.400 novas doses até amanhã (15) para a continuidade da campanha, que se somam às outras 9.100 doses enviadas no começo desta semana. A pasta destacou que é responsabilidade das prefeituras receber as doses e abastecer suas redes para continuidade da imunização.

A nota informou, ainda, que o PEI (Plano Estadual de Imunização) envia doses suficientes para o público-alvo e em tempo oportuno para a vacinação, de acordo com o calendário estabelecido e que as grades são enviadas em quantidade idêntica para aplicação de primeira e segunda dose.