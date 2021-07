8 dicas de segurança para quem vai viajar na pandemia

Redação

Do Rota de Férias



14/07/2021 | 16:56



Com o avanço da vacinação no Brasil, muitas pessoas retomaram a procura por pacotes de viagem – principalmente, os nacionais, já que boa parte dos países segue com restrições para a entrada de estrangeiros. Mesmo com a possibilidade animadora de retomada do turismo, quem pretende viajar na pandemia ainda precisa tomar alguns cuidados especiais.

A travelWorld, empresa que oferece compra de voos e reserva de hotéis, separou algumas dicas importantes para os viajantes curtirem suas aventuras em segurança. Confira!

Segurança: dicas para viajar na pandemia

1. Viaje para lugares próximos

Ao optar por destinos mais próximos, é possível realizar a viagem de carro. Essa opção evita contato com outras pessoas e descarta a possibilidade de embarcar em um avião lotado.

2. Evite os destinos mais procurados em feriados prolongados

Para fugir de aglomerações, a dica é viajar para cidades que não são muito badaladas em determinados períodos do ano. É possível, por exemplo, se hospedar em destinos menos conhecidos, mas próximos aos grandes centros turísticos.

3. Dê preferência para acomodações do tipo apartamento ou chalé

Este tipo de acomodação permite ter mais liberdade e diminui as chances de contato com outros hóspedes. Outro fator bacana é a possibilidade de fazer as refeições dentro da própria acomodação e, portanto, com mais segurança.

Protocolos bem definidos de higienização já estão em prática na maioria dos hotéis. Entretanto, os viajantes que buscam maior conforto e segurança podem levar suas próprias roupas de cama, previamente higienizadas.

4. Turismo e atividades a céu aberto

Vale a pena procurar por destinos que possuem várias opções de atividades ao ar livre, como parques, cachoeiras, praias e mirantes. Isso porque o risco de contaminação é bem menor em ambientes abertos e ventilados.

5. Organização online

Quem vai viajar na pandemia pode usar a internet para organizar diferentes partes do passeio, desde as reservas até os check-ins. A maioria das acomodações e atrações também já adaptaram seus serviços para funcionar 100% online, evitando o contato com funcionários e trazendo mais segurança para hóspedes e colaboradores.

6. Atenção às condições de cancelamento

Desde o início da pandemia, o cenário tem sido incerto, com variações de regras em cidades e estados (de acordo com o número de casos de covid-19 e as taxas de ocupação dos hospitais). Por isso, é importante verificar as condições de cancelamento das hospedagens, do translado e dos passeios comprados com antecedência, além de se informar sobre a atual situação do destino alguns dias antes da viagem. Assim, é possível se precaver sem ter prejuízos.

7. Leve máscaras extras e seu próprio álcool gel

No Brasil, a máscara ainda é indispensável. Calcule a quantidade de dias e leve itens extras para evitar riscos e preocupações. Além disso, é interessante ter uma embalagem de álcool gel para deixar no quarto.

8. Evite aglomerações e respeite o distanciamento

Seja na hospedagem ou na atração turística, fuja de dias badalados e horários de pico. Se o café da manhã for no restaurante, verifique se o local está com a maioria das mesas ocupadas e, neste caso, volte mais tarde. O mesmo vale para as atrações turísticas. Outro ponto importante é respeitar o distanciamento estipulado pelos estabelecimentos. Isso é fundamental para a segurança e o bem-estar de todos.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você sabe como viajar na pandemia de forma segura, é importante planejar uma série de detalhes. Na hora de alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo.