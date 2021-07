Priyanka Chopra, amiga de Meghan Markle, ignora príncipe William e Kate Middleton

14/07/2021 | 16:11



No último sábado, dia 10, aconteceu a final feminina do torneio de tênis de Wimbledon e a família real britânica marcou presença no evento! A chegada de príncipe William e Kate Middleton ao camarote gerou uma chuva de aplausos, entretanto, Priyanka Chopra pareceu não ter gostado nenhum pouco da presença do casal.

A atriz, esposa de Nick Jonas, é uma das melhores amigas de Meghan Markle e foi flagrada ignorando os aplausos protocolares à chegada de membros da realeza. No momento, exibido pelo canal de TV britânico ITV, Priyanka apareceu observando o casal com o canto do olho, sem bater palmas e, ainda por cima, desviando o olhar. Eita!