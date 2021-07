Durante o Festival de Cannes, atriz é flagrada fazendo uma pegadinha

14/07/2021 | 16:11



Parece que o clima durante o Festival de Cannes está entre os mais leves e os melhores. Isso mesmo, um exemplo foi quando Tilda Swinton acabou fazendo uma pegadinha com o ator Timothée Chalamet.

A brincadeira acabou acontecendo após a exibição de The French Dispatch durante o evento e enquanto o longa era aplaudido em pé por todos os presentes, Swinton acaba colando um papel nas costas de seu amigo.

Dá para ver por um vídeo feito por pessoas da plateia que o papel com o nome dela provavelmente teria sido usado para reservar o assento da atriz na sala de cinema, mas Chalamet estava tão emocionada com as palma e a exibição do filme que nem notou a pegadinha.