Fátima Bernardes dança música dos Barões da Pisadinha com roupa neon no Encontro

14/07/2021 | 16:11



Dia animado para Fátima Bernardes! Nesta quarta-feira, dia 14, a apresentadora iniciou o programa Encontro com Fátima Bernardes de uma forma diferente - dançando com uma roupa neon!

A jornalista escolheu uma música dos Barões da Pisadinha para dançar, mas logo explicou que estava fazendo uma brincadeira popular na web:

- Calma que a sua televisão não está com defeito, nós que apagamos as luzes todas do estúdio para dar efeito nesse macacão todo com neon. Essa é uma brincadeira que está sendo feita demais na internet.