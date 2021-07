Da Redação



14/07/2021 | 15:39



A ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para Covid-19 no Grande ABC está abaixo de 60% pela primeira vez neste ano, refletindo o avanço da vacinação nas sete cidades.

Em 29 de novembro de 2020, a taxa de ocupação era de 60,3% na região, que atingiu o pico de 91,7% em 27 de março deste ano. Nessa segunda-feira (12), o percentual caiu para 59,6%. Os dados são da Fundação Seade, sistema do governo do Estado.

Atualmente, a vacinação contra a Covid-19 no Grande ABC supera 1,75 milhão de doses, conforme números divulgados pelas secretarias municipais de Saúde da região.

O presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), ressaltou que a queda nas internações reflete a eficácia da vacinação e das medidas de controle para reduzir a contaminação. "A queda na ocupação nas UTIs mostra o resultado das medidas de controle tomadas pelas prefeituras na região, junto com o avanço da vacinação. O trabalho em conjunto das sete cidades para vencer o coronavírus é fundamental para mantermos a tendência de queda nos indicadores”, disse.