Ator de Chiquititas detona SBT por falta de pagamento

14/07/2021 | 15:11



O bolso apertou! Conhecido por interpretar o personagem Álvaro na novela Brida, da TV Manchete, o ator Daniel Andrade surpreendeu os fãs ao usar as redes sociais para reclamar da falta de pagamento dos reprises de Chiquititas e Esmeralda, do SBT. Eita!

Atualmente, o artista está gravando Verdades Secretas 2, para a TV Globo, e não teve papas na língua para reclamar da antiga emissora:

Por que as Chiquititas não sai do top 10 da Netflix? Só lhe vi em Esmeralda e até hoje nunca superei a morte de Graziela nos braços de Adrian! Imagina se botar a novela na Netflix? Você vai morar no top 10! Os fãs das novelas do SBT são os mais fiéis. Carrossel e Poliana também não saem do TOP 10. Bom para os artistas brasileiros!, escreveu um seguidor.

Pois é? Falta só o SBT ter mais comprometimento e pagar os direitos conexos de venda e exibição aos artistas. Esmeralda correu a América Latina nessa pandemia e não vimos um centavo no bolso, respondeu o ator.