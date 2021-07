Em Noronha, Murilo Benício comemora 50 anos de idade ao lado do filho

14/07/2021 | 15:10



Não é todo dia que uma pessoa celebra 50 anos de idade, não é mesmo? Na última terça-feira, dia 13, Murilo Benício decidiu comemorar o aniversário em grande estilo e tirou uma folga ao lado do filho Antônio Benício, de 24 anos de idade.

Os dois viajaram para Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco, e curtiram uma praia com muita sombra e água fresca. Nas redes sociais, o primogênito - fruto da relação de Murilo com a atriz Alessandra Negrini - compartilhou um clique com o paizão.

Aniversário de 50 anos de idade do meu coroa, escreveu na legenda.

Fofos, né?!