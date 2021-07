Motorista enfrenta lentidão na Imigrantes, sentido capital

Yara Ferraz



14/07/2021 | 14:19



Motoristas enfrentam lentidão na rodovia dos Imigrantes, sentido capital, do km 58 ao km 51, devido ao excesso de veículos.

De acordo com a Ecovias, a pista sul da via Anchieta está bloqueada na serra para obras de manutenção. Sendo assim, a pista norte está operando no sentido Litoral e a única alternativa para a subida da serra é a Imigrantes, o que causa o tráfego.

As outras rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) têm tráfego normal.