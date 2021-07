Thiago Wild perde para sérvio e cai nas oitavas de final do ATP 500 de Hamburgo

14/07/2021 | 14:30



Após furar o qualifying com duas vitórias e vencer a primeira na chave principal, o tenista brasileiro Thiago Wild não conseguiu avançar mais no ATP 500 de Hamburgo, disputado em quadras de saibro na Alemanha. Nesta quarta-feira, ele cruzou com o sérvio Laslo Djere e acabou superado por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/1) e 6/1, após 1 hora e 48 minutos de confronto.

Cabeça de chave número 7, Djere terá pela frente nas quartas de final o georgiano Nikoloz Basilashvili, terceiro pré-classificado, que ainda não fez uma partida sequer no torneio. Ele entrou direto na segunda rodada e avançou sem entrar em quadra, já que o argentino Sebastian Baez, que havia conquistado a sua primeira vitória em nível ATP na última segunda-feira, acabou testando positivo para o novo coronavírus.

Já o próximo compromisso de Thiago Wild, número 2 do Brasil e 127 do mundo, será no ATP 250 de Gstaad, também em quadras de saibro, na Suíça. O brasileiro conseguiu a vaga direto na chave principal graças à desistência do eslovaco Andrej Martin.

Na partida desta quarta-feira, o brasileiro teve um bom início e conseguiu uma quebra de saque ainda no terceiro game. Porém, na sequência, Djere igualou novamente a partida. A definição do primeiro set foi para o tie-break e o sérvio levou a melhor.

Após a perda do primeiro set, Thiago Wild caiu de desempenho e teve apenas 36% de aproveitamento com o saque na segunda parcial. Com problemas físicos, o brasileiro teve o saque quebrado em três oportunidades e ganhou apenas um game.

TSITSIPAS - Cabeça de chave número 1, o grego Stefanos Tsitsipas estreou com vitória nesta quarta-feira em Hamburgo. O quarto colocado do ranking da ATP derrotou o alemão Dominik Koepfer por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3, já pelas oitavas de final, e jogará agora contra o sérvio Filip Krajinovic, sexto pré-classificado, que ganhou do também local Philipp Kohlschreiber por 2 a 1 - parciais de 7/5, 4/6 e 6/3.