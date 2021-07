Gil do Vigor completa 30 anos de idade e ganha pet de presente da família: Vigorinha

14/07/2021 | 14:11



Gil do Vigor trintou nesta quarta-feira, dia 14! O ex-BBB completou 30 anos de idade e comemorou a data especial com uma publicação no Instagram, em que aparece segurando as velas de aniversário:

De repente 30! Trintei minha gente, com muita alegria, dinheiro no bolso e gratidão por todas as transformações na minha vida. Obrigado a cada um de vocês que vivem esse sonho comigo!

O economista recebeu várias mensagens carinhosas na publicação, mas o que chamou a atenção dos seguidores foi o presente que Gil recebeu da família: uma cadela de estimação.

No Stories, ele publicou o momento em que ficou surpreso ao receber a pet. O nome escolhido para ela foi Vigorinha, uma homenagem ao próprio economista, que costuma usar a palavra vigora em seu vocabulário.