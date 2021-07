No Encontro, Carol Peixinho comenta sobre prova da comida do No Limite e revela problema com Jéssica: Peguei ranço

14/07/2021 | 14:10



Eliminada do No Limite no episódio que foi ao ar na noite da última terça-feira, dia 13, Carol Peixinho marcou presença no Encontro com Fátima Bernardes desta quarta-feira, dia 14. Além de falar da tão polêmica Prova da Comida do programa, ela ainda distribuiu adjetivos para os colegas que ainda restam no reality show!

Logo de cara, Carol comentou sobre a experiência de estar no desafio e acabou entregando uma informação polêmica: a de que sua maior vontade era participar da dinâmica na qual os competidores tinham que comer as coisas mais estranhas, de larvas a olho de cabra!

- Então Fátima, eu queria muito participar dessa prova da comida, eu pedia muito aos céus que não me tirassem do programa antes de participar de uma prova tão importante, tão clássica, tão esperada pelo público. Mas realmente não é fácil você comer barata, larvas?

Fátima, por sua vez, entregou que jamais teria coragem de passar por essa experiência - e acabou arrancando risadas de Carol ao se assustar quando a produção enviou um carrinho com algumas amostras dos alimentos nada convencionais experimentados pelos participantes do reality show!

Mas é claro que Peixinho também polemizou ao dar adjetivos para os competidores que se mantém na disputa. Fátima pediu que a eliminada da vez distribuísse plaquinhas entre os colegas, e logo de cara a moça apontou Jéssica como peguei ranço. Questionada se a placa tinha algo a ver com o voto da moça em Kaysar, Peixinho entregou que se sentiu traída pela colega:

- Por causa da quebra da união do Calango. A gente saiu do nosso acampamento antes de ir pra última prova em conjunto honrando [esse compromisso]. A gente sabia que a partir do momento que unisse as tribos a gente teria que jogar individualmente, e pra jogar individual num programa desse você precisa ter aliados. E se ali na saída do acampamento a gente se olhou nos olhos e falou: Vamos junto, a gente precisava dessa parceria.

Romance pós-No Limite?

Carol Peixinho mal deixou o desafiador reality show e os internautas já encontraram um pretendente para que ela chame de seu - e se trata de ninguém menos que André Marques, apresentador da atração!

Tudo começou quando André publicou uma homenagem para a participante em seu Instagram, ressaltando a trajetória dela dentro do programa, e acabou definindo-a como namorada perfeita:

Uma das mulheres mais fo**s que já conheci. Linda, guerreira, forte, sem frescura e sem mimimi. Carol Peixinho obrigado por topar nosso desafio! Você é incrível! Se um dia eu for pai, queria uma filha como você! Você é a amiga perfeita, a namorada perfeita, mulher perfeita e tudo que você quiser ser. Porque você decide e o mundo é seu! Voa? ou melhor? Nada peixinho? O mundo é seu!

Diante disso, os seguidores do apresentador passaram a shippar o casal!

Eu shippo!, comentou uma internauta

Senti um clima aí, concordou outra;

Ops, senti um carinho aí, hein?, provocou um fã;

Perfeitos!, determinou outra seguidora.

E aí, acha que eles formariam um bom par?