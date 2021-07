Cunhada de Paulo Gustavo dá à luz o primeiro filho

14/07/2021 | 14:10



Thales Bretas que foi casado com Paulo Gustavo acabou de se tornar titio. Tudo porque a irmã do dermatologista, Tamara Bretas, junto com seu marido Jay Dillenburg, acabaram de ter um filhinho.

A fotógrafa que mora na Austrália teve a notícia dada publicamente por meio do marido que publicou uma foto da mãozinha da criança, Santi, no colo da mamãe coruja nos Stories e no feed ele escreveu:

Santi veio ao mundo na última terça 13, depois de um trabalho de parto longo e cansativo- mamãe ficou exausta. No fim, deu tudo certo. Ele é forte e saudável e mamãe se recupera muito bem. Amém. Agradeço a todos pelas orações e energia positiva, somos muito gratos por tudo!

Lembrando que diferentemente da vida que seu irmão e cunhado levavam, ela é extremamente tímida e compartilhou apenas recentemente que estava grávida e falou sobre essa timidez em uma publicação.

Olá a todos. Muitas pessoas novas aqui e pensei que deveria me apresentar. Eu sou tímida no Instagram. Eu sou a futura mãe de Santi e companheira de Jay. E eu sou uma fotógrafa de casamento que deveria compartilhar mais do meu trabalho aqui.