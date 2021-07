Luz no fim do túnel

Do Diário do Grande ABC



14/07/2021



Um ano e quatro meses depois que a OMS (Organização Mundial da Saúde) alertou o planeta de que a proliferação do novo coronavírus estava fora de controle, o Grande ABC começa a emitir sinais de que a pandemia finalmente arrefece. O aumento da quantidade de pessoas vacinadas, a queda drástica no número de internações e mortes e a desaceleração na taxa de transmissão do vírus devolvem a esperança à região. Além de permitir que seus moradores retomem a rotina, a derrota da Covid-19 vai possibilitar o reaquecimento da economia nas sete cidades. Já não era sem tempo.



O estado de calamidade decretado pelos sete prefeitos, instrumento administrativo necessário para garantir agilidade na implementação das políticas de enfrentamento da pandemia, desidratou os negócios e empobreceu a população. Milhares foram empurrados ao desemprego ou ao subemprego, aumentando as chagas sociais que já recaíam sobre o Grande ABC antes mesmo do surgimento do coronavírus.



Diante da perspectiva positiva fornecida pelo avanço das campanhas de vacinação em massa, que pretendem imunizar 100% da população regional até o fim do ano, a região mostra que está respirando. Indicativo desta vitalidade está no número de lojas inauguradas nos shoppings do Grande ABC no semestre: 59. A expectativa é muito boa porque se sabe que a roda da economia começa a girar exatamente pelo comércio, cujo aquecimento precede o da indústria.



A atração de novos negócios ou a expansão daqueles que já estão instalados devem ser tratadas como prioridade pelos governos locais. Quanto mais eficientes forem as políticas municipais voltadas a assegurar ao cidadão a carteira assinada e a garantir o salário no fim do mês, mais rápido as cidades se recuperarão dos tempos bicudos provocados pela pandemia. A eficácia administrativa na geração de empregos será importantíssima para definir o ritmo da retomada econômica nas sete cidades. Com dinheiro no bolso de sua gente, o Grande ABC não demora nada para recuperar a pujança perdida. Há luz no fim do túnel.