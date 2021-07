Caio Vidal prevê dificuldades ao Inter contra Olimpia, mas diz que foco é vitória

14/07/2021 | 13:52



O atacante Caio Vidal acredita que o Internacional terá muitas dificuldades nesta quinta-feira contra o Olimpia, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Em declarações ao site oficial do clube gaúcho, ele afirmou que o elenco está motivado e preparado para ir ao Paraguai e iniciar a fase de mata-mata com uma vitória.

"Quando se trata de jogo de Libertadores e contra o Olimpia, que é campeão do mundo, é um jogo difícil. Sabemos da força deles, mas estamos bem preparados para avançar para as quartas de final. Vamos para fazer um grande jogo, sair com o resultado positivo e decidir no Beira-Rio", declarou.

Apesar da dificuldade na fase de grupos em solo paraguaio, o Internacional venceu a partida por 1 a 0, com um gol do atacante Yuri Alberto no final do jogo. Caio Vidal entende que os dois resultados positivos sobre o Olímpia - em Porto Alegre aconteceu uma goleada por 6 a 1 - fazem parte do passado e que os confrontos serão completamente diferentes nas oitavas de final.

"Agora, é mata-mata. É outra competição. E muda tudo, mas (ter vencido) ajuda bastante, pois vão saber que a gente é uma equipe muito forte. Ganhamos deles duas vezes, mas temos que virar a chave, pois são mais dois jogos importante e temos que buscar a vitória", afirmou o atacante.

O objetivo do Internacional é voltar para o Brasil com a vitória para ter tranquilidade para o jogo de volta, marcado para o próximo dia 22. "Volta do Paraguai com uma vitória fundamental para entrar com o pé direito no Beira-Rio. É importantíssimo ganhar lá. Sabemos das dificuldades, mas vamos pelos três pontos", concluiu Caio Vidal.