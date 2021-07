Tatá Werneck, Romana Novais e outras famosas entregam ter sofrido algum tipo de violência

14/07/2021 | 12:10



Desde que Pamella Holanda decidiu denunciar as agressões que sofreu do ex-marido, o DJ Ivis, diversas celebridades têm se pronunciado a respeito do tema, seja para condenar a situação, prestar apoio à moça ou revelar suas próprias histórias de relacionamentos abusivos.

Para que entenda, Yasmin Brunet publicou em seu Instagram um pedido para que as pessoas que já haviam sofrido algum tipo de violência, seja física, emocional ou psicológica, se pronunciassem comentando um símbolo de ponto final - e Bruna Marquezine surpreendeu ao responder a publicação da modelo. Ela, no entanto, não foi a única celebridade a expor essa situação.

Além de Bruna, famosas como Isis Valverde, Tatá Werneck, Romana Novais, Marina Ruy Barbosa, Mc Rebecca também deixaram pontinhos na publicação, além de a própria Yasmin ter inserido um ponto final isolado em sua legenda. Apesar disso, nenhuma delas chegou a se pronunciar sobre o assunto fora da publicação.

Alguns internautas chegaram a responder os comentários dessas celebridades, lamentando que o fato tenha ocorrido e se mostrando felizes com o fato de atualmente elas estarem com parceiros que parecem lhes respeitar.

Graças a Deus que você se livrou, e hoje tem alguém do seu lado que lhe merece, ressaltou um internauta;

Como assim??, espantou-se outro;

Você não, lamentou um fã, inserindo também um emoji chorando.