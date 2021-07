BCE anuncia projeto que pode culminar com emissão do euro digital

14/07/2021 | 09:16



O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quarta-feira, 14, a formalização de um projeto que pode culminar com a emissão do euro digital. Segundo a autoridade monetária, a iniciativa começará com uma "fase de investigação", que deve durar 24 meses e contará com estudos sobre possíveis desenhos e outras questões técnicas referentes à divisa digitalizada.

A instituição, no entanto, explicou que o início dos trabalhos não garante a concretização do instrumento, cuja implementação será decidida no futuro. De qualquer forma, uma eventual moeda digital teria objetivo de complementar, e não substituir, as tradicionais. "Nosso trabalho visa garantir que, na era digital, os cidadãos e as empresas continuem a ter acesso à forma mais segura de dinheiro, o dinheiro do banco central", destacou a presidente do BCE, Christine Lagarde.

Lagarde também disse que, nos últimos nove meses, a instituição tem conduzido experimentos e ouvido a opinião dos europeus. "Tudo isso nos levou a decidir avançar uma marcha e iniciar o projeto do euro digital", pontuou.

Ainda de acordo com o BCE, o projeto irá avaliar impactos da ferramenta nos mercados e discutir com o Parlamento Europeu as implicações jurídicas, a fim de garantir que moeda cumpra o intuito de ser "uma forma sem riscos, acessível e eficiente de dinheiro de banco central digital".