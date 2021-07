Após ficar loira, Jade Picon ganha elogio do namorado, João Guilherme: A mais linda

14/07/2021 | 09:10



Não foi apenas a web que foi ao delírio ao ver Jade Picon loira. João Guilherme, namorado da influenciadora digital, também adorou a mudança e se declarou para a amada na legenda do vídeo que ela postou no Instagram para anunciar que havia pintado os cabelos.

E o comentário do ator ainda fez relação com a personagem de Emilia Clarke na série Game of Thrones:

A mais linda gata Daenerys Targaryen da minha vida, disse ele.

Você achou que ficou parecida?

E não é só isso. Segundo o colunista Leo Dias, ela ganhou nada mais, nada menos, que 300 mil reais para pintar as madeixas. Uau!