Viagem de moto: 10 roteiros pelo mundo para fazer após a pandemia

Alguns países são perfeitos para quem sonha em fazer uma boa viagem de moto. A Harley-Davidson do Brasil preparou uma lista com dicas de roteiros para os pilotos que querem se aventurar pelo mundo quando a pandemia acabar. Confira!

Viagem de moto: 10 roteiros pelo mundo

1. Rota das Mil Kasbahs, no Marrocos

Localizada no lado sul das Altas Montanhas do Atlas, a Rota das Mil Kasbahs segue um antigo trajeto de caravanas através do deserto e do cenário montanhoso do Marrocos. Ali, é possível contemplar a beleza das palmeiras, dos oásis, de antigas aldeias muradas, dos espetaculares passos de montanha e do majestoso Deserto do Saara.

A viagem começa em Marrakesh e segue em direção a Aït Benhaddou, através do Tizi n’Tichka, o passo de montanha mais alto do Marrocos. As paradas imperdíveis ao longo da estrada incluem as antigas fortalezas de Ouarzazate e Telouet, além dos espetaculares Desfiladeiros do Dadès. O Deserto do Saara pode ser alcançado em Erg Chigaga, antes de pegar o caminho de volta para Marrakesh, por meio da cordilheita Anti-Atlas.

2. Rota Alpina, na Alemanha

A Rota Alpina é um passeio magnífico pelos alpes bávaros, com suas paisagens de prados, aldeias de montanha e os belos castelos (como Neuschwanstein e Hohenschwangau). O passeio atrai motociclistas com mais de 100 curvas e vistas panorâmicas fantásticas.

O trajeto percorre 450 km, entre Lindau, no oeste, e o Lago Königssee, no leste. O ideal é reservar, pelo menos, quatro dias para curtir as belas paisagens ao longo do caminho.

3. Costa Amalfitana, na Itália

A Costa Amalfitana é um Patrimônio Mundial da UNESCO, na costa oeste da Itália. A estrada que a acompanha é esculpida diretamente nos penhascos e beira as águas azul-turquesa do Mar Tirreno. Ela vai de Sorrento a Salerno, com vistas espetaculares a cada curva. O percurso também inclui a famosa Positano, com seus edifícios em tons pastéis.

A rota tem muito movimento na alta temporada. Por isso, o ideal é percorrê-la em abril, maio, outubro ou novembro. Quem busca adrenalina deve viajar de Sorrento em direção a Salerno – caminho que coloca o piloto bem ao lado do abismo que termina no mar.

4. North Coast 500, na Escócia

Com 830 km de extensão, a North Coast 500 passa por paisagens no litoral e nas Terras Altas do selvagem e isolado norte da Escócia. É possível contemplar locais históricos, núcleos populares de vida selvagem e destilarias de uísque. O percurso começa a termina no Castelo de Inverness, passando pela montanha Bealach na Bà, pelo lendário Lago Ness e pela aldeia de John o’Groats.

Reserve pelo menos três dias para percorrer a rota e conferir as paisagens. Em termos de meteorologia, a melhor época para enfrentar o norte da Escócia é de abril a setembro.

5. Cameron Highlands, na Malásia

As Cameron Highlands, região montanhosa da Malásia, têm um clima frio e é lar de algumas das melhores estradas de motociclismo da Ásia. O local conta com paisagens que vão desde colinas exuberantes cobertas de plantações de chá verde até fazendas de morango e florestas.

Existem dois caminhos para chegar às Highlands. O primeiro é a rota Simpang Pulai (A181). Já o segundo, bem mais desafiador, é chamado de Tapah (Rota Federal 59). Ele tem curvas fechadas e pistas mais acidentadas.

A dica para quem pensa em fazer uma viagem de moto pelo destino é evitar a estação das monções (de novembro a fevereiro).

6. Rota do Cairo para a Cidade do Cabo, na África

A Rodovia Transafricana vai do Cairo, no Egito, até a Cidade do Cabo, na África do Sul, e é considerada a mãe de todas as viagens de aventura. O piloto pode escolher por quais países africanos quer passar ou, simplesmente, improvisar conforme o tempo disponível e seu nível de bravura.

O recorde de conclusão dessa rota em uma motocicleta é de sete dias, 18 horas e 52 minutos. Entretanto, reservar de dois a três meses é um planejamento mais realista. Quem gosta de percursos desafiadores deve fazer a viagem de moto o mais rápido possível, antes que todos os 11 mil km de estrada sejam asfaltados.

7. White Rim Road, Utah, nos EUA

A White Rim Road conta com cerca de 115 km de estrada não pavimentada no Parque Nacional de Canyonlands, no estado de Utah. O percurso foi construído durante a Guerra Fria, para dar acesso a depósitos de urânio. Ele pode levar cerca de 10 horas, mas recompensa as pessoas com uma paisagem incrível, com direito a cânions, arcos de arenito e fantásticas formações rochosas no deserto.

A superfície da estrada é de cascalho, rocha e areia. Por isso, é preciso se certificar que o piloto e a motocicleta estejam à altura da tarefa. Além disso, vale a pena levar, pelo menos, quatro litros de água por pessoa, pois não é possível encontrar a bebida ao longo da rota.

8. Rodovia Pan-Americana, nos EUA e na América do Sul

A Rodovia Pan-Americana é uma rede de estradas que se estende por 48 mil quilômetros, da Baía de Prudhoe, no Alasca, até Ushuaia, na Argentina (embora o trecho de 160 km do Estreito de Darién, entre a América Central e a América do Sul, ainda seja efetivamente intransitável por terra). Com seções oficiais e não oficiais, a rodovia atravessa 14 países, incluindo Canadá, México, Guatemala, Colômbia e Peru.

A dica para quem pretende se aventurar pelo trajeto é escolher um trecho da rota com base no tempo e no dinheiro disponível.

9. Estrada do Alasca, no Canadá e nos EUA

Indo de Dawson Creek, na Colúmbia Britânica, até Delta Junction, no Alasca, a Estrada do Alasca é um trecho de 2.200 km, construído para conectar o continente americano ao Alasca. Originalmente, era uma via de cascalho, não pavimentada e altamente perigosa. Hoje, está totalmente asfaltada, mas continua sendo uma das mais incríveis e mais espetaculares rotas do mundo.

A Harley-Davidson aconselha um para-brisa para minimizar os danos causados por pedras e pelo cascalho nos trechos que estão em obras. É preciso planejar as paradas para abastecer com antecedência e tomar muito cuidado com os alces.

10. Picos de Europa, na Espanha

O Parque Nacional Picos de Europa é uma vasta e bela reserva natural com enormes montanhas que abrangem desfiladeiros, rios, uma exuberante vegetação verde e picos nevados. O local orgulha-se de abrigar algumas das melhores estradas para motocicleta do mundo, com cenários deslumbrantes e acomodações acolhedoras para pilotos.

Com tantas estradas excelentes à disposição, o motociclista nem precisam planejar muito a viagem de moto. Há subidas e descidas, passos de montanhas à beira de precipícios, rotas sinuosas e trilhas off-road.

