Carol Peixinho é eliminada e participantes comem olho de cabra na Prova da Comida; saiba o que rolou no décimo episódio de No Limite!

14/07/2021 | 01:11



Você teria coragem de comer olho de cabra, larvas de besouro e baratas de Madagascar? Sim, a tão esperada - e temida - Prova da Comida finalmente rolou no episódio que foi ao ar nesta terça-feira, dia 13. Os participantes do No Limite tiveram que encarar um cardápio especial para continuarem na competição. Quem cuspisse, não engolisse ou vomitasse, estava fora do desafio. Eita!

- Comecei a sentir algumas [larvas] andando na minha língua tentando fugir, disparou Zulu

- Tive que morder [olho de cabra] para tirar o líquido de dentro. Era muito duro, disse Jéssica.

Na etapa final, Paula Amorim cumpriu a tarefa e conquistou a imunidade, após beber três shots de fígado cru com boldo de gengibre. Que delícia!

Para garantir a segunda imunidade do jogo, cada integrante da tribo Jandaia precisou encarar uma prova de resistência e equilibrar moedas em cima de um bambu cravado em um escudo de ferro. Se as moedas caíssem, o participante era eliminado. André Martinelli teve concentração absoluta e conquistou o colar da proteção, fugindo assim do Portal da Eliminação. Além disso, o ex-BBB13 também ganhou um vídeo para matar a saudade da família.

Por outro lado, Carol Peixinho não se deu bem e recebeu a maioria dos votos da tribo, dando adeus ao No Limite!