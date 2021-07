ProUni abre inscrições para bolsas em universidades privadas

13/07/2021 | 22:54



Nesta terça-feira, 13, o Programa Universidade para Todos (ProUni) começou a receber inscrições para o segundo semestre de 2021. O programa do governo federal oferece bolsas em universidades privadas do País. Os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último ano podem se inscrever para concorrer a uma das 131 mil vagas disponíveis. As inscrições vão de 13 a 16 de julho. A primeira chamada será no dia 20 deste mês.

Para se candidatar, os estudantes devem ter cursado o ensino médio na rede pública ou na rede particular, com bolsa. Além disso, é preciso ter, no mínimo, uma média de 450 pontos e não ter obtido nota zero na redação do Enem. Os candidatos que vão concorrer a bolsas integrais devem ter renda familiar bruta de 1,5 salário mínimo. Já os que vão disputar uma bolsa parcial, a renda por pessoa não pode ultrapassar três salários mínimos.

No site do programa, é possível escolher até duas opções de curso. Após a divulgação da lista de aprovados no programa, os candidatos devem levar os documentos para a instituição para a qual se inscreveu, a fim de comprovar as informações. No caso de quem não for aprovado na primeira e segunda chamadas, haverá lista de espera.

Assim como no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que garante o ingresso em universidades federais, o ProUni também oferece vagas reservadas para ações afirmativas.

Confira o cronograma:

Inscrições: 13 a 16/7

Resultado da primeira chamada: 20/7

Comprovação das informações: 20 a 28/7

Resultado da segunda chamada: 3/8

Comprovação das informações: 3 a 11/8

Prazo para inscrições na lista de espera: 17 a 20/8

Resultado da lista de espera: 20/8

