Com Bruno Guimarães e Martinelli, seleção olímpica faz 1º treino na Sérvia

13/07/2021 | 22:38



A seleção olímpica fez nesta terça-feira o primeiro treino desde que desembarcou na Sérvia. O técnico André Jardine comandou uma atividade técnica e tática em Novi Sad, cidade que fica a 50 minutos da capital Belgrado, de olho no adversário do último teste antes da Olimpíada: os Emirados Árabes.

A Sérvia foi o país escolhido para a realização da segunda etapa de treinos antes da estreia contra a Alemanha, no dia 22 de julho. O time iria para o Japão na semana passada, mas mudou os planos após o país asiático decretar estado de emergência. O embarque para Tóquio está marcado para a madrugada da próxima sexta-feira.

No treino, Jardine pôde contar com Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli. O técnico tem agora 19 jogadores à sua disposição. Richarlison e Douglas Luiz chegam na quinta-feira e serão os últimos a se apresentar.

"Esses já são os últimos treinos antes do nosso embarque para o Japão. É uma honra estar fazendo parte deste grupo, com jogadores incríveis. Vamos seguir nos preparando forte, batalhar para chegar na Olimpíada e desempenhar um ótimo trabalho", disse Martinelli após seu primeiro trabalho em campo desde que se apresentou.

Durante cerca de uma hora, Jardine trabalhou muito o posicionamento do time na construção das jogadas ofensivas em meio a um clima quente na Sérvia.

Nesta quarta-feira, véspera do jogo preparatório, a seleção olímpica treinará novamente às 19h (horário local). O Brasil enfrenta os Emirados Árabes na quinta-feira, às 16h (horário de Brasília) no Estádio Karadorde, do FK Vojvodina, clube da cidade de Novi Sad.

A Seleção embarcará para o Japão na madrugada do dia 16 de julho. Em Tóquio, seguirá programação de treinos nos locais oficiais da competição até o dia da estreia nos Jogos.