Câmara aprova projeto para limitar supersalário de servidores públicos

Do Diário do Grande ABC



13/07/2021



A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que busca reduzir o volume de penduricalhos nos salários de agentes públicos na tentativa de coibir a concessão dos denominados “supersalários”. A proposta vai para o Senado e, se chancelado, será encaminhado para sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).



A estimativa de economia com a aplicação da medida é na casa dos R$ 8 bilhões. O texto lista quais tipos de pagamentos podem ficar de fora do teto do funcionalismo público, hoje em R$ 39.293,32 – no caso de colaboradores federais. Atualmente, a concessão de benefícios de forma indiscriminada se tornou em manobra para que servidores públicos dos três poderes possam driblar esse limitador.



Segundo o projeto de lei, de autoria do Senado e relatado na Câmara pelo deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR), 32 tipos de pagamentos são considerados indenizações, direitos adquiridos ou ressarcimentos. Porém, haverá limites percentuais de aplicação desses recursos. A regra, se sancionada, vai valer para servidores públicos de todas as esferas de governo (federal, estadual, distrital e municipal) e a todas as esferas de poder (Executivo, Legislativo e Judiciário), incluindo Ministério Público, Defensoria Pública, temporários, empregados, militares e policiais militares, aposentados e pensionistas.



“Tivemos muito trabalho no sentido de conversar com os líderes e também com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para dar respostas à sociedade e dar respaldo, autoridade moral, na reforma administrativa que pretendemos aprovar. O projeto foi aprimorado com relação ao texto original do Senado, em consonância com o que pede a sociedade”, disse o deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, líder da legenda na casa. “A gente vê funcionário recebendo R$ 150 mil, R$ 200 mil por mês, o que é um abuso. Aprovação é um avanço significativo, com a Câmara Federal dando uma resposta importante sobre um item que gerava indignação.”



Conforme texto, alguns benefícios listados são auxílio-alimentação, plano de saúde, auxílio-transporte, auxílio-creche, diárias e indenização devido ao afastamento do local de trabalho, ajuda de custo para mudança e transporte e ressarcimento por uso de veículos próprios de servidores.