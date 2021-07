Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/07/2021 | 00:01



As prefeituras do Grande ABC encaminharam oficialmente ontem lista com demandas acertadas verbalmente com o governo do Estado em reunião realizada no dia 17 de junho, no Palácio dos Bandeirantes, em encontro que contou com a presença dos sete prefeitos, do governador João Doria (PSDB) e do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB).

Entre os pedidos estão melhorias em diversas áreas e vão desde pavimentação do trecho da Avenida dos Estados, que corta São Caetano, Santo André e Mauá, orçado em pouco mais de R$ 25 milhões, até a instalação de uma nova unidade da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) em São Bernardo – confira a lista completa de exigências ao lado.

Os pleitos foram entregues no Palácio dos Bandeirantes pelo secretário executivo do Consórcio, Acacio Miranda, e pelo diretor administrativo e financeiro da entidade, Carlos Eduardo da Silva, o Carlinhos, ao secretário executivo de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Rubens Emil Cury.

Após receber a lista, o secretário executivo de Desenvolvimento Regional informou que vai chamar todos os representantes das secretarias estaduais envolvidas com os projetos para alinhar o andamento dos processos. “O Consórcio não está medindo esforços junto ao governo do Estado para tirar do papel uma série de demandas históricas da nossa região. É trabalho que evidencia a união dos sete municípios em benefício da nossa população”, afirmou o presidente do Consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).



ALINHAMENTO

Com intuito de aproximar o colegiado do Grande ABC com a Capital, ontem foi realizada uma videoconferência com a presença dos prefeitos e do secretário municipal da Casa Civil de São Paulo, Ricardo Tripoli, para debater, entre outros assuntos, ações conjuntas em questões comuns entre os municípios. O tema integrou a pauta da assembleia mensal do Consórcio.

Representando o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), o secretário municipal ressaltou a importância de estreitar o diálogo entre o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e a Capital para avançar em questões comuns nas áreas de divisas, incluindo serviços como asfaltamento e drenagem.

“É muito importante ter um projeto coletivo, horizontal, que atenda a todas as cidades. A Capital também está à disposição para colaborar com o Grande ABC nas suas reivindicações”, afirmou Tripoli.

O presidente do Consórcio, Paulo Serra, agradeceu à participação do secretário municipal na reunião do colegiado. “A relação do Grande ABC com São Paulo é bastante intensa, devido à proximidade entre as sete cidades e a Capital. É fundamental estreitarmos cada vez mais nosso diálogo para avançarmos na resolução de questões comuns entre os municípios”, comentou Paulo Serra.