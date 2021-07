Manifestação contra Bolsonaro termina em confusão no Rio

13/07/2021 | 20:35



Uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro terminou em confusão no início da noite desta terça-feira, 13, na Cinelândia, no Centro do Rio. O ato, que contou com caminhada por algumas ruas da região, transcorreu normalmente até que um grupo decidiu ocupar a escadaria da Câmara Municipal. Alguns picharam a parede frontal do prédio e a polícia interveio.

Imagens nas redes sociais mostram corre-corre após a ação da PM, que chegou a lançar bombas de efeito moral. Ainda não há informações sobre eventuais feridos.

O protesto foi convocado por diferentes movimentos sociais. Diversas pessoas carregavam faixas contra o presidente, com mensagens como "Bolsonaro genocida", "Bolsonaro assassino" e "Povo na Rua, #forabolsonaro".

A manifestação começou por volta das 17h, com concentração próximo à Igreja da Candelária. Durante o trajeto até a Câmara Municipal, a avenida Rio Branco chegou a ficar interditada. O VLT teve circulação parcial durante o período.