Para Kempes, Messi jamais será melhor que Maradona. 'Nem ganhando quatro Copas'

Campeão do mundo com a Argentina em 1978, o atacante Mário Kempes foi bastante duro com Messi após o camisa 10 finalmente erguer sua primeira taça pela seleção nacional. Enquanto muitos comparam La Pulga com Maradona, o veterano ídolo garantiu que isso jamais será possível nem mesmo que o atual astro ganhe quatro Copas do Mundo.

Desprezando os feitos do craque do Barcelona em comparação com o realizado pelo ex-camisa 10 campeão do mundo em 1986, Kempes não poupou criticas ao ser questionado sobre quem achava melhor em seu país. A ele, nem deveria existir essa dúvida.

"Com a idolatria de Maradona, é muito difícil ofuscá-lo. Se Messi quer ser melhor que Maradona, ele não vai. Ele não conseguirá nem se ganhar quatro Copas do Mundo. Não importa o quanto Messi ganhe, ele nunca poderá ser comparado ao Maradona", disparou Kempes, em entrevista à ESPN do México.

O 'Matador' foi bem duro ao falar de Messi. E não se comoveu pela festa realizada pelo atual astro após erguer a Copa América. Para ele, um torneio que não serve para parâmetro. E seguiu disparando: "O título de campeão mundial ele ainda não tem. A Copa do Mundo não tem", repetiu.

O assunto sobre quem é melhor veio à tona após a Argentina fazer 1 a 0 sobre o Brasil no Maracanã. Muitos jovens são fanáticos por Messi por pouco conhecerem de Maradona como jogador. Seria o mesmo que comparem Neymar com Pelé no Brasil.

Kempes, para acabar com o assunto, sentenciou. "Ele sempre estará cinco degraus abaixo do peso (mundial) de Diego e alcançá-lo será impossível. Não importa o quanto ele ganhe, o que ele ganhe, nunca pode ser comparado ao que Diego fez."