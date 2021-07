Buchecha relembra acidente de Claudinho e faz homenagem: Ele não queria fazer o show

13/07/2021 | 17:10



Há exatos 19 anos, no dia 13 de julho de 2002, os fãs da dupla Claudinho e Buchecha ficaram de luto, após um acidente de carro dar fim a vida de Claudinho. Nesta terça-feira, dia 13, Buchecha usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao parceiro. O cantor postou uma caricatura dos dois e escreveu:

Mais um dia 13 de julho! Muito obrigado @dancaricaturas pela homenagem a dupla, você é um gênio.

Bastante emocionado, Buchecha também relembrou como foram os últimos momentos do parceiro em uma entrevista ao Flow Podcast e contou que Claudinho não queria fazer o show daquela fatídica noite.

A produção me ligou dizendo que Claudinho não queria fazer o show naquele dia. Aí fui falar com ele, perguntei o que estava acontecendo e ele não me disse nada. Só falou que não ia. Então eu disse: Se você não vai, eu também não vou. Depois, Claudinho decidiu ir, mas com o carro particular dele. Pensei assim: Vamos fazer o show, vou ficar quieto e depois converso com ele. Ele estava estranho e não deu nenhuma explicação sobre o que tinha acontecido. Meu amigo era sempre carismático com o público, brincava, mas naquele dia foi diferente.

O carro do cantor perdeu a direção e colidiu em uma árvore na Via Dutra, uma das principais rodovias de São Paulo. Buchecha chegou a ver o acidente por estar em uma van logo atrás.

A gente viu o carro quando [o acidente] tinha acabado de acontecer. Chegamos antes da ambulância. Fui lá ver e era meu mano. Perdi um irmão. Não dei meu último abraço nele nem conversamos. Foi um choque muito grande. Fiquei três anos muito mal. Éramos amigos desde os sete anos. Tomávamos banho juntos no valão. Foram quase 20 anos de amizade e nunca tivemos uma discussão. No máximo, a gente discutia por causa de futebol, mas nada demais.