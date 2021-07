Sylvinho tem a semana inteira para treinar e melhorar o ataque do Corinthians

13/07/2021 | 17:03



Eliminado na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o elenco do Corinthians iniciou a semana livre de compromissos do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, visando preparação para o duelo de sábado, às 19 horas, contra o Atlético-MG, pela 12ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

Com praticamente todos os atletas disponíveis, livres de lesões ou suspensões, o técnico Sylvinho trabalhou com o grupo que não atuou na derrota de domingo para o Fortaleza, por 1 a 0, no Ceará. Os titulares fizeram atividades regenerativas. Até o duelo com o Atlético-MG serão mais três sessões de treinos, quando serão aperfeiçoadas as partes técnicas e táticas.

Ruan Oliveira, Gustavo Mantuan e Léo Natel são os únicos que não reúnem condições para atuar, pois estão no período de transição, com a ajuda do departamento médico.

Os jogadores se reapresentam nesta quarta-feira no período da tarde. Uma das maiores preocupações do treinador está em melhorar a produção ofensiva do time, que só anotou oito gols no campeonato, mesmo número sofrido pela defesa, após 11 partidas disputadas, a menos vazada da competição.

Com 14 pontos, obtidos após três vitórias, cinco empates e três derrotas, o Corinthians é apenas o 14º colocado, com sete pontos acima da zona de rebaixamento.