Após críticas de João Augusto, advogado de filhas de Gugu se manifesta sobre disputa por herança

13/07/2021 | 16:10



Mais um capítulo na história da família Liberato se desenrola! Após as gêmeas Sofia e Marina Liberato terem sido emancipadas pela mãe, Rose Miriam, e João Augusto, filho mais velho de Gugu, dizer que não estava nada contente com a decisão das irmãs, o advogado das gêmeas decidiu se pronunciar.

Será uma questão de tempo ? pouco tempo? para que ele [João Augusto] venha a descobrir que não são as irmãs ou a mãe as manipuladas nessa história toda. Cada um tem um tempo para crescer e amadurecer. A hora dele chegará com certeza, e estamos na torcida e de braços abertos. Reafirmamos acreditar que, a cada dia, estamos mais próximos de vermos a justiça ser feita, disse Nelson Wilians.

A assessoria do advogado ainda afirmou que a manipulação não ocorre do lado que ele defende - e destaca a falta de amadurecimento do rapaz de 19 anos.

Além disso, antes da emancipação de Sofia e Marina, o Ministério Público do Estado de São Paulo apontou que havia conflito de interesse entre as filhas e a tia delas, Aparecida Liberato - inventariante da herança deixada pelo apresentador que morreu em novembro de 2019.

Além de insatisfeitas com a falta de informações e a administração dos bens pela tia, elas ingressaram na Justiça com um pedido de auditoria independente nas contas do inventário. Marina e Sofia reclamam ainda de terem seus pedidos ignorados por Aparecida Liberato, entre eles o de fazer um plano de saúde para elas nos Estados Unidos.