Luísa Sonza divulga nome da primeira música da tracklist de Doce 22

13/07/2021 | 16:10



Luísa Sonza voltou com tudo nas redes sociais e vem criando grande expectativa nos fãs em relação ao seu novo álbum, Doce 22, que será lançado no próximo domingo, dia 18.

Nesta terça-feira, dia 13, a cantora divulgou no Instagram o nome da primeira música da tracklist do projeto. Intitulada Interesseira, a música ganhou um ensaio exclusivo e dois vídeos para a divulgação. E boa notícia para os fãs: ao longo da semana, as músicas de Doce 22 serão divulgadas diariamente - no mesmo formato!