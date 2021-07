Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



13/07/2021 | 15:50



O governo do Estado anunciou que mais 23 escolas da rede estadual do Grande ABC farão parte do PEI (Programa de Ensino Integral) a partir de 2022.

O anúncio da expansão do programa para 778 unidades de todo estado foi feito nesta segunda-feira (12) pelo governador João Doria (PSDB) e pelo secretário estadual da educação Rossieli Soares.

“Os resultados que alcançamos ao longo de dois anos e meio nos permitem hoje fazer esse anúncio de grande importância. Isso é uma vitória da educação. Tempo integral para tudo: para o aconchego, o ensino, o estudo, a alimentação e formação de uma nova geração de brasileiros”, disse Doria.

No total, serão 1.855 escolas atendidas no modelo. A expectativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) é beneficiar 387,3 mil novos estudantes de ensino fundamental e ensino médio. Com as novas adesões, o PEI estará presente em 427 municípios paulistas, em todas as regiões do estado. Atualmente, são 448 mil estudantes atendidos em 1.077 escolas, de 309 cidades.

“Esse é o governo que fez o maior aumento das escolas de tempo integral. Saltamos para 1.077 escolas em tempo integral com menos de dois anos e no meio de uma pandemia porque acreditamos nesse modelo”, afirmou Rossieli.

“Estou muito feliz, lutei por muito tempo para a escola virar PEI. Acredito muito nesse projeto, que faz toda a diferença para as crianças, que terão uma tutoria, seguirão o roteiro de estudos. Estou muito ansiosa para começar o trabalho da escola integral”, disse Denise Blanco Kater, diretora da Escola Estadual Dr. Adail Luiz Miller, de São Bernardo do Campo.



MAIS ESCOLAS

A ampliação é resultado da participação das 91 DEs (Diretorias de Ensino) no processo de adesão deste ano, disponibilizado entre março e junho.

O número de PEIs será quintuplicado, em comparação a 2018, quando o programa estava presente em 364 unidades escolares. A partir de 2022, serão 1.855. Destaque para oito cidades com mais de 50 mil habitantes: Piracicaba, Mirassol, Campo Limpo Paulista, Lorena, Avaré, Barretos, Olímpia e Fernandópolis passarão a oferecer o PEI em 80% das escolas.

Dentro do PNE, a Meta 6 – Educação Integral – prevê em seu objetivo 2 que em 2024, no mínimo, 25% dos alunos da Educação Básica sejam atendidos em jornadas de mais de 7 horas. Com as novas PEIs, São Paulo atinge este objetivo, no âmbito de sua rede estadual, já em 2022.

