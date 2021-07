Ticiane Pinheiro encanta a web ao mostrar piquenique decorado para aniversário da filha

13/07/2021 | 15:10



Para celebrar o aniversário da filha caçula, além da festinha temática que rolou no último domingo, dia 11, a apresentadora Ticiane Pinheiro decidiu fazer um piquenique pra lá de fofo. Nesta terça-feira, dia 13, ela usou as redes sociais para mostrar os detalhes da decoração da celebração de dois anos de idade da pequena Manuela - fruto da relação com o jornalista César Tralli.

Nosso piquenique de ontem para os amiguinhos da Manu aqui no condomínio, escreveu na legenda.

Pura fofura, não é mesmo?