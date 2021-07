Sammy Lee lamenta a morte da mãe: A medicina desistiu de você

13/07/2021 | 15:10



Sammy Lee, esposa do ex-BBB20 Pyong Lee, usou as redes sociais na última segunda-feira, dia 12, para lamentar a morte de sua mãe. A influenciadora digital compartilhou uma sequência de cliques ao lado da matriarca, que morreu de câncer, e escreveu:

Oi mãe, perder você de ontem pra hoje fez ser o dia mais difícil da minha vida. Eu pude estar contigo nas suas últimas horas de vida, cuidando de você como você cuidou de mim, e naquele momento, mais nada importava, só a nossa esperança. Você foi a pessoa de maior fé que eu já conheci, mesmo quando a medicina desistiu de você, você ainda dizia que Deus estava contigo, que o seu amor a Deus era maior que qualquer dor ou doença. Se eu pudesse te traria de volta agora mesmo, com toda a saúde do mundo. Eu te amo muito, muito, muito, muito, muito, e eu sempre vou te amar! Vou contar nossas melhores histórias para o Jake, ele vai saber a vó guerreira que ele tem! 44 anos de idade e já vai conhecer o paraíso um dia vamos nos encontrar! Eu estou sendo forte pelos meus irmãos e meu filho, sendo a força que você foi até agora na família. Deus, te amo, e confio no seu amor.

Lembrando que, recentemente, Sammy já estava passando por momentos estressantes, após Leo Dias publicar em sua coluna que Pyong havia traído a influenciadora com outra integrante do reality A Ilha. Eita!