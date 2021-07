Matheus Yurley do Power Couple Brasil desloca o ombro, mas passa bem!

13/07/2021 | 15:10



altando pouco tempo para acabar a nova temporada do Power Couple Brasil as provas começaram a ficar mais agitadas, afinal, os finalistas estão com quase uma mão no prêmio do programa então a vontade de ganhar fica ainda mais aflorada entre eles.

Durante uma prova, Matheus Yuryley acabou dando um susto nos fãs e na produção do reality show porque na dinâmica, os maridos precisavam se jogar em um colchão de ar e o marido de Mari Matarazzo acabou dando um mau jeito e machucou os ombros, segundo informações dadas por Leo Dias, do Metrópoles.

Apesar do susto, a assessoria de imprensa da Record acabou tranquilizando a todos dizendo que ele passa bem, que já foi atendido em um hospital porque deslocou o ombro e que agora vai ficar com uma tipóia nos próximos dias de reality show.

Já nas redes sociais de Matheus Yurley, a equipe do artista acabou informando que ele foi atendido e mesmo assim já está de volta à Mansão Power.

Na Prova dos Homens de hoje, Matheus sofreu uma queda no momento da dinâmica e precisou ser socorrido e transferido para o hospital mais próximo. Já temos certeza que foi uma pancada forte no ombro, porém nada de grave. Ele está bem e fez exames para garantir que está tudo bem. Graças a Deus nosso Matheus Yurley está bem e já, já retorna para a Mansão Power.