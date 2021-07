Família do ator morto de Peaky Blinders abre processo contra hospital

13/07/2021 | 15:10



Toby Kirkup ficou conhecido por estar presente no seriado Peaky Blinders e acabou morrendo no dia 29 de agosto de 2020, aos 48 anos de idade e após algumas poucas horas de deixar o hospital.

Quase uma ano após a morte do ator a família dele acabou divulgando que ele insistiu com os médicos das dores que estava sentindo em seu peito na época, mas mesmo assim teria sido liberado por eles e foi mandado para casa.

Na época, a busca por auxílio médico, a internação e a alta contragosto de Toby teria sido revelada e contada pelos membros da família do ator para uma entrevista ao jornal inglês Yorkshire Live.

Por conta das alegações dos familiares, foi aberto um processo contra o hospital com a primeira sessão marcada para o dia 30 de setembro e os responsáveis disseram ter aberto mesmo uma investigação internada para esclarecer o caso envolvendo a morte do artista. As acusações são ligadas aos médicos locais de não terem dado a devida atenção a Kirkup e também os familiares acreditam que ele ainda poderia estar vivo caso tivesse sido tratado da maneira correta.