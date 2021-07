Internado com Covid-19, Luciano Szafir ainda não tem previsão de alta e desabafa: Estou cansado

13/07/2021 | 14:10



Como você acompanhou, Luciano Szafir está internado desde o dia 22 de junho por complicações da Covid-19, depois de ter contraído a doença pela segunda vez. A última atualização sobre o estado de saúde do ator é que seu quadro clínico havia progredido positivamente - mas, de acordo com a colunista Patrícia Kogut, a recuperação estaria exigindo muito de Szafir.

A jornalista conta que conseguiu conversar com Luciano por mensagem de texto, e que o pai de Sasha Meneghel teria admitido que a situação é muito mais difícil do que as pessoas imaginam:

Quando sair, te conto o que é isso... Você não tem ideia. Estou cansado agora.

Kogut ainda conta que conversou com o superintendente médico que cuida de Szafir no hospital Copa Star, e afirma que mesmo com a saúde do paciente apresentando melhora ainda não há previsão de alta:

Estamos mobilizando-o do leito, progredindo a dieta, implementando fisioterapia e concluindo o tempo de antibióticos. Mas ainda estamos sem previsão de alta.